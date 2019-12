El migcampista Aleñá arriba cedit al Betis fins a final de temporada

El FC Barcelona va comunicar l'acord amb el Real Betis per a la cessió del migcampista català Carles Aleñá fins a final de temporada. El club andalús es farà càrrec de la fitxa del jugador i dins l'acord no s'inclou cap opció de compra. El futbolista de Mataró, que no ha tingut prou minuts sota la direcció del tècnic Ernesto Valverde, va arribar al conjunt blaugrana en edat de prebenjamí i ha arribat fins al primer equip. El seu debut amb el Barça va ser a la Copa del Rei de la temporada 2016-2017 davant l'Hèrcules i es va estrenar amb un gran gol que va significar l'empat per als culers. En total, el migcampista ha disputat 39 partit amb el primer equip, en què ha marcat tres gols. Aleñá també ha estat internacional per la selecció espanyola en les categories sub-16, sub-17 i sub-21 i, segons el club verd-i-blanc, «destaca per la seva tècnica i per un gran colpeig amb el peu esquerre». El jugador es va mostrar molt content i així ho va mostrar a Twitter: «Molt feliç per ser un més de vosaltres, a lluitar tots junts».