La primera jornada del torneig de Nadal benjamí de la Piri evidencia un salt de qualitat esportiu

La Pirinaica no va poder aturar el joc del San Cristóbal

Salt qualitatiu. La dinovena edició del Torneig de Nadal Ciutat de Manresa, competició reservada a equips de categoria benjamí, va viure ahir una reeixida jornada inaugural al municipal de Mion-Puigberenguer, seu del club organitzador, la Pirinaica.

L'edició d'enguany, la primera amb la catifa sintètica, va tenir la presència d'equips de nivell d'arreu del país, des del Vilassar de Mar i l'EF Gavà fins al FIF Lleida, sense oblidar l'egarenc San Cristóbal i el sabadellenc Can Rull, per competir contra onze dels millors equips del Bages i del Solsonès. L'absència a darrera hora del Torelló es va suplir amb una competitiva selecció dels jugadors que estan prenent part en el campus nadalenc anual que organitza el club amfitrió.

L'augment de la presència d'equips d'altres contrades per configurar un torneig més atractiu es va complementar amb la modificació del format de la competició, una remodelació que va comportar, per primera vegada, omplir d'activitat el terreny de joc durant tot el dissabte a la tarda, fins a les set.

Així, per compensar la possible diferència de qualitat entre els equips que configuraven els quatre grups de la fase inicial, en aquesta dinovena edició s'ha instaurat una segona fase que agrupa els equips segons la classificació assolida en la primera i que els garanteix, a tots, la disputa d'un mínim de sis partits durant la marató futbolística del dissabte.



Nota alta per a la Pirinaica

La modèlica organització i l'àmplia oferta de serveis ideada per la Piri van convertir la jornada d'ahir en un èxit. Servei de bar, una eficient gestió de la megafonia, un marcador electrònic amb els resultats i les classificacions actualitzats en tot moment, una atractiva oferta de fotografies per als pares de tots els jugadors dels equips participants i el dinar servit a l'escola Puigberenguer van evidenciar el potencial de la Piri per fer un torneig de referència d'àmbit català.

Pel que fa al vessant esportiu, la disputa de la primera fase ja va permetre constatar un notable nivell tècnic i tàctic en la majoria d'equips. En els quatre grups, algun dels últims dos partits de la matinal va ser decisiu per determinar els equips que accedien a les categories Or i Plata.

A la tarda, el Vilassar, el Can Rull, l'EF Gavà i la Selecció Christ-mas Camp van ratificar les seves aptituds i van deixar fora de les semifinals d'Or el Gimnàstic A, el CE Manresa i el CP San Cristóbal.