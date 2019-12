El Barça s'imposa al clàssic i comparteix lideratge amb el Reial Madrid i el Casademont

El blaugrana Brandon Davies esmaixa davant de Walter Tavares, que no pot fer res per aturar-lo

El Barça va vèncer en el clàssic del basquetbol estatal davant un Reial Madrid que va fer una mala arrencada (22-5 al final del primer quart) i va estar molt imprecís ofensivament, amb pèrdues de pilota i faltes en atac. L'equip dirigit per Pesic, sòlid en defensa, va saber aprofitar les seves armes, amb un Mirotic que va ser decisiu. D'aquesta manera, els blaugrana empaten amb els blancs i amb el Casademont Saragossa al capdavant de la classificació de la Lliga Endesa, amb un balanç de dotze victòries i tres derrotes.



Minsa anotació inicial del Madrid Pesic tenia un pla per a l'inici, que era fer una defensa exigent i basculacions ràpides per tal d'obtenir avantatge inicial. Li va sortir a la perfecció, ja que, guiat per Mirotic i Davies, el seu equip va agafar les regnes en el marcador davant un Madrid que encara no havia comparegut. Un Laso desesperat movia la banqueta amb rapidesa per tal de buscar una reacció que no arribaria. Les pèrdues i la falta d'encert des del perímetre van fer que arribessin al final dels deu primers minuts amb només cinc punts anotats, el pitjor registre en la història d'un clàssic a l'ACB. El Barça era un colós al darrere, sobretot gràcies a un Claver immens en les ajudes i el rebot defensiu, i tenia encert en atac, tot el contrari que el seu rival.

En el segon quart la sangria va anar a més, ja que van aparèixer Oriola i Tomic des de la banqueta. La seva aportació, i també els triples de Hanga i Kuric, va fer que el Barça es disparés fins als 21 punts de renda (35-14, min 15). Tot seguit, els visitants van reaccionar i van encadenar tres defenses de gran nivell. Els triples de Rudy Fernández i Thompkins i una cistella de Deck els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només dotze punts de desavantatge (39-27).

La millora de joc visitant va tenir continuïtat a la segona meitat. Liderats per la intensitat de Campazzo, van clavar un parcial de 4-11 per tornar-se a posar en el partit (43-36, min 23). El Barça va pressionar en defensa i van aparèixer Mirotic i Tomic per rescatar l'equip (50-36, min 25). Campazzo, Thompkins i Laprovittola van intentar mantenir vius els seus, però els locals ja havien recuperat la fluïdesa del seu joc. Un triple de Delaney va ampliar el coixí dels blaugrana, que encaraven el dar-rer quart disset punts per sobre (62-45).

L'equip de Laso no es va rendir i va arrencar l'últim període amb un parcial inicial de 0-6 per baixar dels deu punts de diferència (62-51, min 32). Però el Madrid seguia amb la seva falta d'encert en els triples, tot el contrari que el Barça. Un de Kuric i una cistella d'Oriola van situar el 71-55 quan faltaven 5' i 11'' per al final i van obligar Laso a demanar un altre temps mort. Les consignes del tècnic visitant no van sorgir efecte i Mirotic va olorar la sang per rematar el seu exequip anotant sis punts consecutius i per liderar un darrer parcial blaugrana i sentenciar el matx. Quaranta segons abans del final, Pesic va substituir el montenegrí per tal que s'endugués l'estima de la seva afició.