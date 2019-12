El campionat anglès tampoc s'atura per Cap d'Any i hi haurà nova jornada el dia 1

L'espectacle nadalenc de la lliga anglesa continua també el 2020. Després del Boxing Day i de la jornada d'aquest cap de setmana, el nou any començarà amb partits de la Premier League. Gairebé podríem parlar de jornada única, ja que tots els partits es disputaran el dia 1, excepte el Liverpool, que s'enfrontarà al Sheffield United i tindrà un dia més de descans.

El conjunt entrenat per Jürgen Klopp acumula molts minuts de joc seguits, tenint en compte que també va competir fa tot just una setmana en el Mundial de Clubs, que va ser més exigent que altre vegades per a l'equip europeu. Davant tindrà una de les grans sorpreses de la primera volta al campionat anglès, el Sheffield United. L'equip va ser l'últim club en pujar a primera divisió l'any passat i la plantilla és una de les més barates del campionat. No obstant això, els seus resultats són fantàstics i es troben en posicions de mitja taula alta, amb probabilitats de lluitar per una posició a Europa si fan una segona volta de campionat igual de bona que la primera.



Pep Guardiola rep Ancelotti

D'altra banda, l'actual campió de lliga, el Manchester City, rebrà a casa (18.30 hores) l'Everton d'Ancelotti en el que, probablement, serà el partit més destacat.

L'Everton no ha començat gaire bé la temporada, però espera poder escalar posicions amb un entrenador de prestigi, com ho és l'italià, i poder esdevenir, per fi, una amenaça per als sis grans de la Premier League, tal com ho està sent els darrers anys el Leicester City, que visitarà el camp del Newcastle (16 hores).