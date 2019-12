El CG Puigcerdà cau als penals en un partit clau a casa davant el Txuri Urdin

Els penals van evitar que el CG Puigcerdà arribés fins a la segona posició de la lliga estatal d'hoquei gel. Els ceretans van jugar aquest cap de setmana a casa contra el Txuri Urdin, el campió actual, i van estar molt igualats durant tot el partit, però finalment els llançaments de penal van desequilibrar la balança a favor dels bascos (5-5 i 1-2 als penals, pel 5-6 final).

L'enfrontament d'aquest cap de setmana, clau per obtenir una de les dues posicions capdavanteres als play-off pel campionat, va començar amb un Puigcerdà superior al seu rival. Oriol Paul va encetar el marcador gràcies a l'assistència de Ramon Morer. El conjunt basc va empatar el marcador però Pablo Muñoz va tornar a posar al davant el CG Puigcerdà abans d'arribar al descans.



Allau basca al segon període

Un descans, a vegades, pot ajudar un equip a millorar considerablement tot allò que no ha fet bé a la primera part. I això és el que li va passar al CHH Txuri Urdin, que no va donar gairebé temps al Puigcerdà ni a situar-se a la pista, ja que només començar va tornar a empatar. Poc després es van posar al davant. En el segon període, el resultat va ser d'1-4 a favor de l'actual campió. Els de Salva Barnola van seguir vius gràcies al gol de Nacho Granell i el segon temps va finalizar amb un resultat de 3-5.

En el tercer i últim període reglamentari, el CG Puigcerdà va sortir molt actiu i va ser encara més superior del que ho havia estat al primer temps. Pablo Muñoz va escurçar la diferència i Ramon Morer va empatar el partit per arribar a la pròrroga, en la qual no hi va haver gols.

Així doncs, es va arribar als penals per primera vegada en tota la temporada. Ambdós equips van errar la gran majoria dels llançaments. Pablo Muñoz va ser l'únic jugador local que va marcar. Per part del Txuri Urdin, Juan Muñoz va anotar els dos gols per guanyar.