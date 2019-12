El City i el Liverpool guanyen a casa gràcies a les correccions del VAR

Tot segueix igual al capdavant de la Premier, després de les victòries d'ahir per part del Liverpool davant el Wolverhampton (1-0) i del Manchester City de Guardiola a casa contra el Sheffield United (2-0). Ambdós conjunts van sortir beneficiats del partit gràcies a les correccions del VAR, tant a favor com en contra.

El conjunt de Klopp, líder indiscutible de la lliga anglesa, va ser el primer dels dos en jugar i va ser el que més ben parat va sortir gràcies al videoarbitratge. Primerament, el gol de Mané podria haver estat anul·lat per una mà de Lallana en l'assistència. La sala del VAR, de manera correcta, va sentenciar que el gol havia estat legal i, per tant, va pujar al marcador. Més tard, el Wolverhampton va empatar el partit a través de Pedro Neto, però el VAR va haver d'anul·lar el gol, de nou de forma encertada, per un fora de joc previ del conjunt entrenat per Nuno.

Per la seva part, el Manchester City, que va patir de valent a la primera part, va veure com Lys Mousset marcava un gol per al Sheffield per avançar el conjunt visitant. No obstant això, el VAR va tornar a corregir l'error, ja que hi havia fora de joc del davanter del Sheffield United. Mousset es trobava al davant del martorellenc Èric Garcia, que va debutar com a titular amb els citizens a la lliga.

L'actuació del jove central de 18 anys va ser correcta. La seva sortida amb la pilota és molt bona, sempre amb control i prenent bones decisions, sense precipitar-se mai. És un perfil de defensa que agrada molt a Guardiola, que de ben segur li seguirà donant més oportunitats quan sigui el moment. El seu punt a millorar és la velocitat, i ahir més d'una vegada els davanters del Sheffield van guanyar-li l'esquena i van ocasionar perill a la porteria defensada ahir per Claudio Bravo, que va substituir Ederson, sancionat.

Els gols del Manchester City van ser obra d'Agüero i Kevin de Bruyne, el millor jugador dels de Guardiola juntament amb un Riyad Mahrez que va fer l'assistència del segon gol i que no para de créixer en el club anglès, fins al punt que, ara mateix, el seu lloc a l'onze inicial del santpedorenc sembla gairebé indiscutible.



El derbi londinenc, per al Chelsea

En el derbi londinenc més important de la temporada, el Chelsea va remuntar en només 4 minuts el gol inicial de l'Arsenal de Mikel Arteta. En el debut en un derbi del tècnic basc com a entrenador (ha estat durant tres temporades com a segon entrenador de Pep Guardiola al City), va perdre l'avantatge que havia aconseguit inicialment amb un gol d'Aubameyang. L'Arsenal va aguantar gairebé tota la segona part, però el domini dels de Lampard feia preveure que, en un moment o altre, el Chelsea empataria el partit.

I així va ser al minut 83, quan, en una falta lateral, Mason Mount va centrar una pilota a l'àrea, el porter Leno se la va empassar per deixar Jorginho sol davant la porteria, que va empatar. Quatre minuts després, un gran contraatac de Willian i Tammy Abraham va acabar amb gol de l'anglès per sentenciar la remuntada.