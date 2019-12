Cvetkovic capgira al final un partit que se li escapa al Betis

Sisè triomf del curs per al Baxi, que perdia per 75-64 quan faltaven 6 minuts i que tan sols va anar al davant dos cops: el 39-41 cinc segons abans d'arribar a la mitja part i el final 88-89.



Mal final al primer quart (23-15)

Pedro Martínez va treure un cinc inicial amb Dani Pérez, Toolson, Dulkys, Magarity i Mitrovic. Els sevillans es van posar amb 4-0 gràcies a dues cistelles des de sota del pivot Mamadou Niang. Mitrovic va estrenar el caseller manresà però els locals seguien forts (7-2) gràcies a un triple. Cinc punts seguits de Toolson van fer l'empat als tres minuts de joc, abans d'un dur parcial en contra de 8-0 que posava el 15-7, amb dos triples de Tobias Borg.

Magarity va reduir el marge amb una cistella de dos després d'una bona d'assistència de Pérez i els primers canvis al Baxi van ser les entrades de Kravish i de Vaulet. Whittington, Slaughter i Oliver van aparèixer a la pista pel Betis. Els manresans es van acostar fins a 15-13 amb el sisè punt de Magarity i ja amb Cvetkovic com a director d'operacions. Després de temps mort, Toolson va errar un tir de dos i Niang es va tornar a penjar a la cistella bagenca. Vaulet va anotar però el Betis es va escapar amb un 23-15 al final del quart, amb el segon triple convertit pel nigerià Obi Enechionyia.



Un per sota al descans (42-41)

Amb Guillem Jou en pista, tot i que aviat seria canviat, el Baxi veia que el Coosur s'escapava de dotze (27-15) amb dues cistelles d'AJ Slaughter (27-15). Toolson va replicar amb un triple i Niang es ressentia del genoll. Una falta antiesportiva als andalusos va fer que Eulis Báez (29-20) reduís. El desè punt de Toolson era el 29-24 però va començar a aparèixer el local Alamazán, que va clavar des de la cantonada el 32-24.

Entre Báez, Karavish i Mitrovic van provocar que el Baxi es posés a cinc punts (36-31) ja amb Pere Tomàs en pista, que tornava a jugar després de 2 mesos fora per lesió. Pablo Almazán, ja amb 7 punts, va enfortir un Betis que manava per 38-31 abans que un tir lliure de Magarity i un triple de Dani Pérez portessin el 38-35 menys de dos minuts abans del descans. Dulkys encara va fer que el Manresa pogués trepitjar més els talons del rival (39-38). Amb els tirs lliures de Luka Mitrovic (1) i Cvetkovic (2) els del Congost es van avançar quan quedaven 2 segons però Slaughter es va inventar un triple per tauler i es va arribar al descans amb 42-41.



Lesió de Dani Pérez (63-56)

A la represa, el Baxi va sortir amb Dani Pérez, Toolson, Magarity, Kravish i Vaulet, que va rebre un tap de Niang només començar. En cinc minuts el parcial va ser de 6-3 (48-44). El Baxi només va fer 3 punts, un triple de Toolson, però al Betis també li costava.

Curro Segura va situar de nou en pista Oliver i Vaulet va posar un 48-46 abans que Magarity es torcés el turmell i hagués d'anar a la banqueta. Eulis Báez, amb un tir lliure, va posar el 48-47, però va ser Albert Oliver qui va agafar les regnes per fer escapar el conjunt andalús (59-52). Va ser 1'45' abans del final del període que el base Dani Pérez es va retirar per unes molèsties a la cama esquerre. El Betis va mantenir l'avantatge amb un 63-56.



Al davant, just al final (88-89)

Semblava que aquest partit se li escapava al Manresa en començar el darrer capítol, amb un 66-56 de Sipahi i amb Niang fent estralls sota cistella. Amb 5'57'' al davant, el Coosur es va escapar d'11 (75-64). I 5'29'' per a la botzina, va ser quan Ryan Ryan Toolson (77-69) va igualar el rècord de tirs lliures.

Magarity va poder tornar a la pista per fer el triple del 77-72. En tot cas, el Betis manava (83-75) i els manresans buscaven Toolson, que clavava el triple del 83-78. Els nervis locals començaven amb el 83-80 de Magarity, encara amb 3'18'' al cronòmetre.

Enechionyia va errar un triple i Conger dos tirs lliures abans que Kravish anotés el 83-82 quan quedaven 2'32''. Slaughter, el millor del Betis, va aparèixer per fer el triple del 86-82. Cvettkovic va respondre tot seguit (86-84) i Slaughter va repetir amb el 88-84 a 1'53''. Toolson no va afluixar, sisè triple per al 88-87. El Betis va fallar i a 46 segons els àrbitres van donar pilota al Baxi en una pugna entre Magarity i Niang després de fer consulta a l'i nstant-replay. Amb 39 segons de temps, Cvetkovic va treure una falta i no va perdonar amb els tirs lliures (88-89). Ni AJ Slaughter ni Vaulet (tapat en un intent triple) van anotar. El Betis tenia 4 segons i 6 dècimes, però, després de 2 temps morts, el tir triple de Borg va quedar curt.