El Dortmund fitxa l'atacant Haaland, la jove promesa noruega de 19 anys

El primer gran fitxatge d'aquest mercat d'hivern el va realitzar ahir el Borussia Dortmund. L'equip alemany va anunciar la incorporació del jove davanter noruec de 19 anys Erling Haaland. El jove noruec prové del Red Bull Salzburg, equip que aquesta temporada ha jugat la fase de grups de la Lliga de Campions i ha estat un dels equips revelació, amb Haaland com una de les sorpreses en la competició continental, on ha anotat 8 gols i és el segon màxim golejador del campionat, només superat per Lewandowski.