La gespa i els equips d'altres comarques han donat més relleu al torneig de la Piri

La dinovena edició del Torneig de Nadal Ciutat de Manresa de futbol base passarà a la història per ser la primera sobre la gespa sintètica del camp municipal de la barriada Mion. Aquesta competició, clàssica en les dates nadalenques, organitzada per la Pirinaica i reservada a equips benjamins, ha destacat enguany pel salt de qualitat en general dels equips. A diferència d'altres anys, la Pirinaica ha volgut donar relleu al torneig amb la presència d'equips de fora de la Catalunya Central, com l'EF Gavà, el San Cristóbal de Terrassa, el CF Can Rull de Sabadell, el FIF Lleida o la UE Vilassar (també hi havia de ser el CF Torelló però finalment no va poder acudir a la cita manresana i va ser substituït per una selecció de jugadors que participen aquests dies en el campus de la Pirinaica).

En total, dissabte van disputar la primera fase setze equips, que després, segons la seva classificació, van quedar repartits per obtenir les primeres posicions de la categoria or i de la categoria plata (de consolació). En la matinal d'ahir diumenge es van disputar les semifinals i finals de les dues categories. Enguany, la final d'or no va tenir els habituals Gimnàstic i CE Manresa com a contendents, ja que van ser eliminats dissabte. Després de superar les semifinals corresponents, l'EF Gavà i la Selecció Campus van jugar un entretingut duel final, que finalment es va decantar a favor dels gavanencs, encara que, sobretot a la segona part, van patir de valent per conservar el marcador favorable del final del primer temps (2-0), i un gol a l'inici de la represa va posar emoció a l'enfrontament (2-1). Els dos equips havien eliminat per penals els seus rivals a les semifinals, el CF Can Rull i la UE Vilassar, respectivament. En la final de plata, el CF Cardona va estar més encertat en un partit de poques ocasions contra els seus veïns del FB Solsona Arrels, als quals es van imposar per 2-1.

En l'entrega de trofeus, van assistir-hi el president de la Pirinaica, Manel Artero; el regidor d'Esports de Manresa, Toni Massegú; el president del Consell Esportiu del Bages, Josep Empez; el delegat de la Federació Catalana de Futbol, Esteve Olivella; el subdelegat, Arcadi Prat; el representant dels àrbitres, Jesús Ruiz Pueyo, i el president de l'AV de la barriada Mion, Agapito López. Van rebre guardons individuals Roger Pascual (UE Vilassar) com a millor jugador i els porters de l'EF Gavà. El millor entrenador va ser el de l'EF Gavà, i el FC Fruitosenc va ser distingit pel seu joc net.