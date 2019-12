Martínez: «La lesió del Dani sembla greu, Ferrari en té per dos mesos»

Avui, quan el Manresa ho faci oficial, es coneixerà l'abast de la lesió de Dani Pérez, les setmanes de baixa. Pedro Martínez ahir es va mostrar més pessimista; i pel que fa al jugador, té l'esperança que no sigui tan greu.

Pedro Martínez va manifestar que «la lesió sembla greu. És difícil tenir més mala sort i desgràcia amb les lesions que nosaltres. El Dani era gairebé el nostre millor jugador en les últimes setmanes, i els companys han rebut un cop moral quan ha hagut de deixar la pista, però s'han pogut recuperar amb fe i buscant un impossible. Tenim una dinàmica competitiva molt bona i una gran confiança en els finals de partit». De les lesions en particular dels bases, Martínez va afegir: «Aquesta temporada, en un moment o altre, ja se'ns han lesionat tots. Ferrari dues vegades, i Marc Peñarroya, Luke Nelson, que va tenir un esquinç de turmell, i ara Dani Pérez. És una situació desesperada».

En concret sobre Ferrari va dir que «no hi compten encara, és una lesió de llarga durada, per més de dos com a mínim». És a dir, segons aquestes paraules, fins al març i després de la Copa del Rei, Ferrari no estarà disponible.

Dani Pérez, per la seva banda, va declarar a Canal Taronja que «he notat la punxada als isquios de la cama esquerra i he decidit parar per no agreujar més la lesió. Espero que no sigui greu, però són situacions que es donen a l'esport, ho has d'acceptar».