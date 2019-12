El Memorial Dolors Garcia premia la perseverança del veterà Antonio Soria

«Entre els valors de Dolors Garcia hi figurava el companyerisme. La Dolors considerava l'esport com una eina d'integració, el veia com el punt de trobada entre esportistes de diferents nivells i característiques que podien enriquir-se amb la interacció mútua fins a sentir-se companys», va explicitar Lluís Serracarbassa, director tècnic del Grup Cube.

Per tercer any consecutiu, el marc de la Sant Silvestre Manresana va ser l'escenari idoni per rememorar la desapareguda monitora del gimnàs Cube i per premiar un esportista anònim com a símbol dels seus ideals.

Enguany, el destinatari del Memorial Dolors Garcia va ser l'atleta més veterà de la cursa, Antonio Soria. El veterà esportista bagenc, de 71 anys, va córrer la prova com a part del procés de preparació per participar en la marató de Castelló, el proper febrer. Després de fer esport durant més de quatre dècades, va ser 71è amb un registre remarcable: 49' i 40''.