Nacenta: «Volia guanyar a la cursa del gimnàs on treballo»

La novena edició de la Sant Silvestre Manresana va coronar dos joves atletes que van evidenciar talent i aptituds per assolir grans reptes esportius. Pau Nacenta, de 21 anys, va celebrar de forma explícita i amb vehemència la seva anhelada victòria. No en va, Nacenta és «monitor d'activitats dirigides al gimnàs Cube».

Pau Nacenta participa habitualment en curses de muntanya i en proves de trail running, tot i que el seu propòsit a mig termini és «especialitzar-me i destacar en les curses d'obstacles, tals com la Spartan Race». Nacenta va córrer «per vèncer. M'he posat de seguida entre els atletes que encapçalaven la cursa i, a la zona de bosc de ribera, he pres la decisió de seguir el ritme d'Isaac Puig, que anava primer. L'he superat en un tram de baixada, quan dúiem uns 6 quilòmetres, i en les següents pujades he pogut adquirir el marge necessari per imposar-me».

L'objectiu d'Anna López era oferir la seva millor versió sense pensar en una possible victòria. Però les seves excel·lents prestacions van propiciar que «després de superar una corredora, m'informessin que anava segona, a un minut de la primera. He traçat una estratègia de cursa per superar-la i ho he assolit en un final igualat».