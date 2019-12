Ryan Toolson iguala el rècord històric de tirs lliures d'Ordín a l'ACB

Ryan Toolson ha atrapat Nacho Ordín, que, quan jugava a les files del Granada el 2002, havia deixat el rècord de tirs lliures consecutius a l'ACB sense error en 70. Toolson ha igualat aquesta marca del jugador d'Osca. Ahir, a falta de 5' 29'' per al final del partit que es jugava al pavelló San Pablo, va aprofitar els dos únics tirs lliures de què va disposar per fer el seu particular 70/70. Podria batre el rècord a la pista del Baskonia. Al Baxi tan sols ha errat un llançament des de la línia de 4,60 metres, a València el novembre del 2018. En total ha llançat 86 vegades de tir lliure i n'ha anotat 85, amb el 98,8% d'encert. Juan Espil, al Manresa, va aconseguit encistellar 118 bàsquets en 132 tirs, amb el 89% d'efectivitat.