Salvar la Tercera amb entrenador nou

«Estic agraït, orgullós i ple d'energia per afrontar el repte de deixar l'Igualada a Tercera Divisió. Treballarem incansablement i amb rigor per fer possible la remuntada», va declarar a les xarxes socials Marc Cabestany, el nou tècnic de l'Igualada, després de la destitució, el dia abans de Nadal, de Moha El Yaagoubi, l'entrenador que la temporada passada va portar l'equip a la preuada per molts clubs Tercera Divisió.

Segons una nota de premsa, el mateix Igualada va considerar que «atenent als darrers resultats, i pensant en el futur immediat del club, s'ha pensat que el millor per a tothom és el relleu del tècnic». Marc Cabestany, l'escollit per suplir Moha, té 36 anys, és de Castellar del Vallès i la seva darrera experiència com a entrenador ha estat a l'Índia, concretament a l'Atlètic de Calcuta de la Primera Divisió com a analista dels rivals i fent altres tasques de preparació física. A Catalunya, ha estat ajudant de Ramon Maria Calderé tant a l'Olot com al Badalona, en els dos casos a Segona Divisió B; també ha dirigit el Manu Lanzarote femení i equips de categories catalanes, com el Júnior, el San Lorenzo, el Vilanova del Vallès, i ha estat en clubs com el Sabadell, el Mollet o el Mercantil.

Marc Cabestany té una tasca molt complicada entre les mans però ni molt menys impossible. L'Igualada (dissabte va jugar el Memorial Guillermo Sánchez a Vilanova del Camí davant una selecció de l'Anoia) ocupa la darrera posició de la classificació de Tercera Divisió amb 11 punts, quatre menys dels que tenen el Sants i el San Cristóbal, que es troben justament a sobre. Amb la retirada per decisió federativa del Reus, enguany baixaran de Tercera Divisió a Primera Catalana dos equips, sempre que no en baixi cap de català de Segona Divisió B a Tercera Divisió (ara es troben en zona de descans el Prat i el Gimnàstic de Tarragona).

El proper partit per a l'Igualada, el penúltim de la primera volta, serà el diumenge dia 5 de gener al camp del Cerdanyola, un conjunt de mitja taula (12 h). Un dels grans hàndicaps, a més a més de l'anímic, de l'Igualada és la seva dificultat per anotar gols. I és que només n'ha pogut materialitzar 19, essent el segon menys golejador.