El traçat periurbà de la Sant Silvestre plau

Plenament consolidada i amb un enorme potencial. La novena edició de la Sant Silvestre Manresana, 3r Memorial Dolors Garcia, la cursa nadalenca promoguda pel Grup Cube, va rebre ahir l'aval de 291 finishers que, en acabar la prova, van lloar de forma gairebé unànime el nou traçat periurbà de la prova, que des de l'edició del 2018 transcorre, en el 90% del traçat, per pistes urbanes, senders i corriols.

Tot i que ahir no es va assolir la xifra de 357 atletes d'ara fa un any, el nou circuit (que s'endinsa per l'horta del barri de Viladordis, transita per l'entorn del bosc de les Marcetes, baixa fins a la riba del riu Llobregat i retorna a la seu del gimnàs Cube altra vegada per camins d'horta) s'ha convertit, en només dues edicions, en el principal atractiu de la Sant Silvestre.

Lluís Serracarbassa, director del Grup Cube, va assenyalar que «vam optar per un circuit d'aquestes característiques com a resposta a la demanda dels participants i per evitar molèsties als establiments comercials del nostre entorn». «Des d'aquesta edició, la prova es correrà l'últim diumenge de desembre», va explicitar.

El jove atleta manresà Pau Nacenta es va imposar en categoria masculina. Nacenta va completar el recorregut en 36' i 39''. El van flanquejar al podi Isaac Puig López (37' i 49''), segon classificat, i Roger Comellas (37' i 50''), tercer.

En categoria femenina, Anna López va assolir el triomf en un emocionant final (50' i 41''), en avantatjar en cinc segons Cristina Prunés (50' i 46'') i Idoia Oliveras, amb un segon més (50' i 47'').