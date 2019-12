Hugo Uber va ser el millor sub-10 en el Torneig Campanile de Barberà

Es va celebrar a l'Hotel Campanile de Barberà del Vallès la 16a edició del torneig que porta el nom d'aquest establiment i que organitza el Club d'Escacs Barberà. La competició va tenir 79 participants de les categories de sub-8 a sub-15, que van disputar sis rondes de 10 minuts amb 5 segons d'increment pel sistema suís.

Els tornejos de sis rondes donen poc marge per a l'error i les primeres posicions van ser molt disputades: el primer i segon lloc se'l van jugar a la darrera ronda el Zheng Hong Wei (Montornès) i el Daniel Salinas (Colon Sabadell), amb resultat de taules i primera posició final per a Hong Wei pel seu millor desempat, que va fer bo el rànquing inicial on també sortien primer i segon. La lluita per la tercera posició va ser encara més disputada, perquè hi va haver cinc jugadors que van finalitzar amb 5 punts i els desempats van donar com a tercer classificat l'Alberto Ramírez (Badia del Vallès).

Hugo Uber (CE Sant Joan) va fer un torneig extraordinari, només va cedir una sola partida amb el campió Hong Wei i unes taules amb Raul Marcos, fet que li va permetre aconseguir 4,5 punts i finalitzar en novena posició, a més d'aconseguir el guardó de millor sub-10. També en categoria sub-10 competien Oriol Pelegrín i Pol Torres, de la Fundació Joviat, que van finalitzar 26è i 38è, amb 4 i 3 punts respectivament. Els tres van millorar les seves posicions de partida. Guillem Torres, també de la Fundació Joviat, va finalitzar 39è amb 3 punts.