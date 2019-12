Quines Sant Silvestre se celebren a la Catalunya Central aquest vespre?

Molts indrets de casa nostra ja les han celebrat. Manresa, Cardona, Puigcerdà, Bellver, Oliana, Monistrol de Montserrat, entre altres poblacions, tenien programades aquests dies les seves Sant Silvestre, les curses que serveixen per acomiadar l'any fent esport. Altres poblacions, la majoria, ho faran avui mateix, el darrer dia de l'any.



Vint anys a Berga



Amb un ambient cada cop més festiu i amb una xifra rècord de corredors, la cursa de Sant Silvestre de Berga arriba avui a la vintena edició. En cada edició augmenta el nombre de petits i grans que volen acabar l'any fent esport i gresca, en una prova plenament consolidada i que no ha parat de créixer des de la seva creació l'any 1999, quan la va posar en marxa el Club Atlètic Berga, que l'organitza conjuntament amb el consistori de la capital del Berguedà. El recorregut és de 5 km i passa pels carrers més cèntrics de la ciutat, amb sortida i arribada a la plaça Viladomat a 2/4 de 6 de la tarda. Abans, a les 5, tindran lloc les curses infantils. La recollida de dorsals i darreres inscripcions es podran fer avui a l'antic centre cívic (Hotel Entitats) de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 3 de la tarda a les 6 (per a la cursa infantil, els dorsals s'entregaran entre les 3 i les 4 al passeig de la Indústria). El preu és de 15 euros amb dret a una samarreta tècnica i una bossa amb productes dels patrocinadors de la cursa.



Dos recorreguts a Moià



Amb inscripcions a partir de les 4 de la tarda, Moià organitza avui la seva cursa de Sant Silvestre. L'hora de sortida serà a 3/4 de 5 de davant de l'ajuntament amb dos recorreguts possibles. El cost de la inscripció és de dos euros. A l'arribada hi haurà xocolatada i un sorteig. L'organització és a càrrec de l'Ajuntament de Moià i de l'Escola de Trail Natura Training, amb la col·laboració de Formatgeries Montbrú i Solucions Digitals.



Ger té la seva Sant Silvestre



A la Cerdanya, i en concret a Ger, se celebrarà avui una Sant Silvestre popular amb una distància de 3,5 km pels voltants del municipi i organitzada per l'Ajuntament. La sortida es donarà a les 5 de la tarda al poliesportiu de Ger. Abans, a 1/4 de 5, es faran les curses infantils amb dos recorreguts, un de 300 m (de 6 a 8 anys) i un altre de 450 m (de 9 a 11 anys). La recollida de dorsals i les inscripcions presencials es faran a 2/4 de 4.



Sant Silvestre Casserrenca



Amb sortida del Frankfurt a les 7 de la tarda, Casserres celebra avui la desena edició de la Sant Silvestre Casserrenca. L'organització és del CUC am la col·laboració de la Comissió de Festes.



A Saldes, cursa de muntanya



La primera edició de la Sant Silvestre Saldenca tindrà lloc aquesta tarda a les 4 amb sortida de la plaça de l'Ajuntament de Saldes. Tindrà un recorregut d'uns 8 km per muntanya. Serà gratuïta i no competitiva i s'anirà en grup. A l'arribada, petit refrigeri.



Onzena edició a la Seu d'Urgell



La Sant Silvestre de la Seu Memorial Marc Peña Turet arriba a la seva onzena edició, i seguint les bases dels darrers anys, la popular cursa del darrer dia de l'any tornarà a constar de 3,6 km amb inici i final a la plaça dels Oms. La sortida de la prova es donarà a 2/4 de 7 de la tarda a càrrec dels diables de la Seu. Com sempre, la cursa és totalment gratuïta però es requereix inscripció prèvia a la web www.santsilvestre.com. La inscripció dona dret a tots els corredors a participar en el sorteig de diferents premis i en l'avituallament del final de la cursa. La recollida dels dorsals, juntament amb el seu respectiu barret de Pare Noel, així com de diversos productes de patrocinadors, serà a l'Ateneu de l'Alt Urgell (carrer Capdevila, 6, la Seu d'Urgell).Com a novetat, enguany la cursa tindrà un vessant solidari en la qual, tothom qui ho vulgui, podrà adquirir una butlleta per entrar en el sorteig d'una panera. El preu serà de dos euros pel primer tiquet, i a partir del segon, serà d'un euro per cada un de més. Els diners recaptats aniran destinats íntegrament a la fundació Enriqueta Villavecchia, que lluita contra el càncer infantil. S'espera superar els 2.000 participants.



5 i 10 km a Santpedor



La setena edició de la Sant Silvestre de Santpedor tindrà lloc aquesta tarda sota l'organització del 2x2. Es donarà la sortida a les 4 a la plaça del Sindicat amb dues distàncies per recorreguts de muntanya de 5 i 10 km per camins i corriols propers a Santpedor. Per participar-hi, cal fer un pagament de 2 euros a canvi del berenar que hi haurà a l'arribada: coques i begudes. Si no es vol tenir penyora cal anar-hi disfressat. Aquest any s'ha variat el traçat per poder conèixer erls tres gronxadors amb vistes a Montserrat.



Cursa de 9 km a Artés



Els Amics de la Cursa d'Artés han preparat una cursa de 9 km i una caminada de 5 des de le spistes de tennis (avui, 4 tarda). Es tracta d'una Sant Silvestre Solidària amb recollida d'aliments per a Càritas o bé aportacions per a La Marató de TV3. Les inscripcions són gratuïtes al Kanal o bé a participa.artes.cat/activitats/sant-silvestre.



Sense competició a Castellterçol



El Centre Excursionista Castellterçol celebra avui la Sant Silvestre a 3/4 de 4 de la tarda amb dos recor-reguts familiars, un de 6 i un altre de 10. Es tracta d'una cursa no competitiva (no hi haurà classificacions) i es pot fer corrent o caminant amb l'opció d'anar disfressat. Les inscripcions es faran a partir d'1/4 de 4 a la plaça Vella de Castellterçol. El preu és de dos euros (donatius voluntaris per a Càritas Castellterçol).



Desè aniversari a Avinyó



Els Esquerdabocs han preparat festa grossa i un recorregut espectacular per a la desena edició de la Sant Silvestre d'Avinyó que tindrà lloc avui. Els participants podran escollir entre dos recorreguts, un de 5 i un altre de 10 km (el primer també es podrà fer com a caminada). La sortida es donarà a la sala polivalent a les 4 de la tarda.



Llarga tradició a Vilanova



Vilanova del Camí viurà avui la vint-i-unena edició de la Cursa de Sant Silvestre. Així, ja fa més de dues dècades que la prova atlètica més tardana de l'any va arrelar a la vila anoienca. Enguany és preveu novament una tarda concor-reguda. Pel que fa als horaris de les proves, es repeteixen els de les edicions anteriors. A partir de les 5 i 10 minuts de la tarda es preveu la sortida de la cursa infantil de 2,25 km, i a les 6, la prova per als adults de 5 km, que transcorre per l'habitual circuit urbà. Avui mateix també es fan inscripcions des de les 4 fins a 30 minuts abans de la sortida de cada cursa (o fins a esgotar dorsals). L'organització recorda que la cursa de 5 km es cronometrarà amb xip també aquest any. Qui encara no tingui el dorsal, s'entregaran a la plaça del Mercat a partir de les 4. La prova és d'inscripció gratuïta i, com a premis, l'organització ofereix les tradicionals paneres per als gua-nyadors absoluts masculí i femení i la coca de cap d'any per als 3 primers/eres de cada categoria. Aquesta activitat és organitzada per Esports Vilanova, amb el suport del Club Atlètic Igualada, de Jocnet i de la Diputació de Barcelona.



A Calaf, 5 km de recorregut



Bikecalaf.cat organitza avui la Sant Silvestre de Calaf. Una prova que tindrà la seva sortida a la plaça dels Arbres a les 6 de la tarda amb un recorregut de 5 km (a les 5 la infantil de 600 m). Hi haurà premis per als tres primers classificats de la general masculina i femenina i el primer local masculí i femení. I un pernil per qui superi el rècord de l'any passat. El preu de la inscripció és la voluntat de cada participant.



Cursa de 5 km a Sallent



La Sant Silvestre de Sallent és organitzada avui pel Foment Arqueològic Excursionista Sallentí i el CN Sallent. A les 4 de la tarda s'iniciaran les curses infantils amb diverses distàncies segons les edats dels participants i a les 5 la d'adults (5 km), en els dos casos amb sortida des les piscines. Les inscripcions es poden formalitzar al FAES, al CN Sallent i a Esports Martí.