La selecció catalana d'esquí de muntanya presenta el calendari

La selecció catalana d'esquí de muntanya i el centre de tecnificació d'esquí de muntanya de Catalunya (CTEMC) s'han presentat a la Vall de Núria aquest cap de setmana, aprofitant la disputa de la Crononúria, primera prova de la 15a Copa Catalana de curses verticals. L'equip que tornarà a dirigir Xevi Sadurní i Joan Cardona també comptarà novament amb Oriol Montero com a tècnic. Aquest selecció torna a apostar per objectius internacionals, amb la mirada posada a les proves de la Grande Course. Aquesta temporada disputaran la prova d'Altitoy (7 i 8 de març), la Pierra Menta (11 a 14 de març), Adamello (13 a 18 d'abril) i el Tour de Rutor (26 a 29 de març). A més, el combinat català de veterans disputarà el campionat del món de l'especialitat a Innsbruck (Àustria) de l'11 al 14 de gener. La temporada es tancarà a Bulgària, on la selecció competirà a la cursa de Bansko.

L'estrena, doncs, serà a la Ternua-Altitoy el 7 i 8 de març del 2020. La selecció catalana d'esquí de muntanya repeteix moltes de les cares que s'han vist fins ara. Cal destacar l'entrada de l'actual campió de Catalunya, Martí Làzaro (CE Ripoll), les incorporacions de Pau Marín (CE Cerdanya Skimo Team) o Guillem Farriol (UE Matadepera) i el retorn de Clàudia Galícia (CE Cerdanya Skimo Team). La resta de l'equip estarà compost per: Jordi Alís (Club Esquí Cerdanya Skimo Team), Nil Cardona (Club Esquí Cerdanya Skimo Team), Oriol Cardona (Ski Club Camprodon), Júlia Casanovas (Club Esquí Cerdanya Skimo Team), Pau Coll (Ski Club Camprodon), Marta Garcia (Club Excursionista Calldetenes), Maria Illa (Club Muntanyenc Sant Cugat), Marc Pinsach (Colla Excursionista Cassanenca), Joan Reyné (Ski Club Camprodon), Clàudia Sabata (Club Esquí Berguedà) i Pere Rullan (La Molina Club d'Esports).