El Leicester i el City guanyen els seus partits i s'allunyen més del Chelsea

Un punt continua separant el Leicester i el Manchester City en la lluita que mantenen per la segona posició de la lliga anglesa. Tots dos equips van vèncer ahir, tot i que de diferent manera, els primers partits de l'any 2020 i posen encara més distància respecte del Chelsea, quart classificat, que no va aconseguir passar de l'empat a Brighton.

Pel que fa al Leicester, el conjunt de Brandon Rodgers segueix amb la seva bona marxa davant d'equips de la zona baixa i ahir no va tenir rival contra el Newcastle, al qual va vèncer per 0-3. El canari Ayoze i Maddison van deixar el partit encarrilat abans del descans, i Choudhury va tancar el resultat a poc per al final. Pel que fa al City de Guardiola, que es manté a un punt del Leicester, va derrotar per 2-1 l'Everton d'Ancelotti. Gabriel Jesus va ser el protagonista del partit amb dos gols que van fer inútil el que va marcar Richarlison, que va posar emoció al final.

Tots dos equips tenen ara onze i deu punts d'avantatge, respectivament, sobre el Chelsea, que va empatar a un gol a Brighton. Azpilicueta va avançar l'equip de Lampard, però els seagulls van empatar a deu minuts per al final gràcies a l'iranià Jahanbakhsh. També ahir, Burnley-Aston Villa (1-2), Southampton-Tottenham (1-0), Watford-Wolves (2-1), Norwich-Crystal Palace (1-1) i West Ham-Bournemouth (4-0). Avui, Liverpool-Sheffield United.