Podis de l'Avinent Manresa a Girona i a Tarragona en les competicions femenines

arxiu particular

Marina Guerrero, a dalt del podi a Fontajau, a Girona arxiu particular

El darrer dia de l'any va ser de recompensació per a alguns competidors de l'Avinent Manresa en les diferents curses dels nassos o de Sant Silvestre que es van fer al territori català i, en algun cas, a fora.

Així, a la Sant Silvestre de Girona, la banyolina Marina Guerrero va guanyar la prova amb autoritat, amb registre oficial de 16' 04''. La segona posició va correspondre a Sara Loehr, amb 16' 24'', i la tercera a Irene Batlle, amb 16' 31''. En la competició masculina de la competició gironina, que va aplegar més de 1.500 atletes, el triomf va ser per a Annas Mahboub, amb 13' 17'', en una cursa que tenia la sortida i l'arribada a fora del pavelló de Fontajau. El podi masculí el van completar Santiago Catofre (13' 36'') i Jochen Uhrig (14' 17'').

A Tarragona, el podi va ser per a Carme Tort, que va pujar al segon esglaó del podi absolut amb un registre de 25' 07''. Tort només va ser superada per la veterana corredora d'Altafulla Marta Camps, que va trigar 24 minuts i 13 segons per cobrir els 3.000 metres de què constava la cursa.

Pel que fa a la multitudinària Cursa dels Nassos de Barcelona, una sèrie de corredors de l'Avinent van fer bons registres. Van ser Abel Casalí (40è, amb 31' 20''); Khalid Karbouch (48è, amb 31' 16''); Jan Bayona (62è, amb 32' 15''); Miqui Riera (72è, amb 32' 20''); Jonathan López (32' 51''), Otman Benkhalek (33' 18''), Mercè Guerra (10a femenina, amb 35'05''), Manel Sánchez (36' 32''), Aniria Mata (38' 11''), Joan Caler (39' 59'') i David Tarter (42' 07'').

També va competir Cristina Landa, en el seu cas en una prova de fora de Catalunya, la Sant Silvestre de Vitòria. La corredora de l'Avinent va trigar 17 minuts i 29 segons a cobrir els 4.600 metres de què constava la darrera cursa de l'any a la capital basca.