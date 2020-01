La prova de la Seu bat el rècord d'inscrits amb gairebé 2.300 atletes

L'onzena edició de la Sant Silvestre de la Seu d'Urgell va batre tot un rècord de participació. Segurament, la temperatura, que encara va ser força benèvola en comparació amb la que hi sol haver a final d'any al nord de l'Alt Urgell, i també que no plogués ni nevés va provocar que més persones fossin atretes per la cursa, que va arribar als 2.286 participants. En total, 174 atletes o corredors més que en l'edició passada, en què la xifra es va enfilar als 2.112, la qual cosa ja significava un rècord d'inscrits. Totes aquestes marques permeten donar una idea de l'acceptació creixent que té aquesta Sant Silvestre del Pirineu.



Moya i Comas, triomfadors

En la categoria masculina, el guanyador va ser Pol Moya, del Club Atletisme Valls d'Andorra, amb un temps de 10' 32''. El segon lloc va ser per a Robert Budai (Distància) amb 10' 50'', i la tercera va correspondre a Marc Alonso, del Club Esquí de Fons Alt Urgell, amb 11' 13''.

En la categoria femenina, el triomf va correspondre a Mònica Comas, del club Buff, amb 12' 41'', seguida de Marta Llagostera, del Tuga Young Team, amb 13' 40'', i de Núria Vilarrubla, la palista gairebé olímpica del Cadí, amb un temps de 13' 55''.

La prova va tenir el mateix recorregut urbà dels darrers anys, amb una distància de 3,6 quilòmetres, i amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. Tot i tenir un nou grup d'organitzadors, es va mantenir el format gratuït. La novetat va ser el vessant solidari, ja que tots els diners recaptats aniran a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, que ajuda nens i joves amb càncer o altres malalties greus.