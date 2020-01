La Sant Silvestre de Berga torna a superar el miler de corredors

Fins a 825 corredors adults van passar per la meta (fins i tot algún més que l'any passat) en una altra edició multitudinària de la Sant Silvestre de Berga, la prova que tanca l'any atlètic al Berguedà (més d'un miler de participants si se sumen els joves que van prendre la sortida en les curses infantils). La Sant Silvestre de Berga, organitzada pel Club Atlètic Berga, ha complert el vintè aniversari, plenament consolidada a la comarca.

Els participants van haver de fer front a un clàssic traçat urbà de 5 km. Els locals Toni Baños (que repetia triomf) i Clàudia Sabata (especialista en curses i esquí de muntanya) van ser els vencedors, ambs uns temps de 15' 14'' i 19' 11'', respectivament. Darrere de Baños van entrar Pau Llorens (15' 28'') i Artitz Egea (15' 31''), que van completar el podi masculí. En categoria femenina, Sabata va dominar al davant d'Ariadna Ariso (19' 29'') i Carla Esclusa (19' 51''). Els primers classificats del Club Atlètic Berga van ser Eduard Fernández i Laura Tomasa.

Com sempre, no van faltar els corredors que es van prendre la cursa com una festa per acomiadar l'any amb disfresses, moltes de les quals de Pare Nadal.

La jornada de dimarts també va computar una desena de proves infantils, prèvia a la Sant Silvestre pròpiament dita; en el cas dels més joves, cada participant va tenir una medalla com a obsequi. A més, al llarg de tota la tarda va haver-hi animació al passeig de la Indústria a càrrec del disjòquei TMalé.