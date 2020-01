El cinc cops campió en motos se situarà al centre mediàtic per l'aliança amb Alonso

És trist de dir si es parla d'un cinc vegades campió del Dakar en motos, però segurament en cap de les ocasions en què va postular-se per guanyar la cursa damunt de dues rodes Marc Coma no va estar tant a l'ull de l'huracà com ho estarà a partir de diumenge. Perquè seure al costat d'un esportista idolatrat pels grans mitjans de l'Estat espanyol com Fernando Alonso comporta això. Coma haurà de ser el guia de l'asturià en la primera experiència de l'excampió de Fórmula 1 en la cursa més dura. I ho farà sent ell també un debutant, tant damunt de quatre rodes com fent de copilot de cotxes.

El mateix Coma s'ha afanyat a dir que «el principal és que el cotxe aguanti i no es trenqui. És complicat pensar de guanyar en el debut». També justifica el fet de deixar un còmode despatx a KTM per embrancar-se en aquesta aventura en les ganes que tenia d'afrontar aquest repte. De moment, les proves han estat positives, però a Aràbia no sap ningú què es trobarà. En tot cas, l'avianès ha arriscat i en un parell de setmanes se sabrà si l'encerta, un cop més, en la seva carrera.