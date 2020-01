Guanyar en buguis és l'única meta de dos motoristes experimentats

En la llista de participants al ral·li Dakar n'hi ha uns quants que apareixen amb una distinció daurada. Són els considerats «pilots de llegenda». La cursa els ha distingit amb aquesta denominació pel nombre de participacions o per les fites que hi han aconseguit. El manresà Gerard Farrés és una d'aquestes llegendes. La seva història al Dakar es va forjar damunt de dues rodes, amb un total d'onze presències d'entre les quals va destacar el podi, la tercera posició, del 2017 corrent amb l'equip privat Himoinsa.

Farrés, que també va obtenir una victòria d'equip el 2009 com a motxiller de Marc Coma, va ser cinquè l'any 2018 abans de reciclar-se i passar a la categoria de buguis, de vehicles side by side, damunt de quatre rodes. En el seu debut, el gener passat, va acabar en la segona posició, només superat per un altre pilot de moto de primer ordre, el xilè Francisco Chaleco López.

La bona experiència dels motoristes en aquests vehicles i la marxa als cotxes, amb Nani Roma, del seu copilot de l'any passat, el gironí Dani Oliveras, el va obligar a trobar un acompa-nyant. I aquest va resultar ser l'igualadí Armand Monleón, amb quatre participacions a la cursa i un desè lloc en la primera, el 2016.



Persones complementàries

En la presentació de l'equip Can-Am que van fer dies enrere al circuit de La Codina, a Osona, es va poder comprovar el diferent tarannà de tots dos pilots. Davant de l'expressivitat i la hiperactivitat constant de Farrés hi ha la capacitat d'anàlisi i de no posar-se nerviós de Monleón. El mateix Farrés ho va reconèixer, en afirmar que l'igualadí «sovint em frena i em fa veure coses que jo no veig. Als deu minuts de pilotar amb ell vaig veure que era el que em convenia com a copilot».

Monleón, per la seva banda, no veu un pas enrere deixar de portar el comandament de la nau. «La feina del copilot és el 50% o més de la que tindrem a l'equip. La navegació serà molt important en aquest Dakar, i encara més tenint en compte les etapes en què ens donaran el llibre de ruta pocs minuts abans».

Inscrits en l'equip Can-Am, comparteixen escuderia amb el nord-americà Casey Currie, que pot gaudir de favoritisme per la nacionalitat del patrocinador principal, Monster, i amb el brasiler Reinaldo Varela. Segons Far-rés, però, «no hi haurà ordres. El més important és que porto el meu propi equip». El fred que es preveu al desert quan es pongui el sol pot ser un inconvenient per a un vehicle sense vidres però amb el triomf com a únic objectiu d'aquí al dia 17.