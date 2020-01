L'Avinent classifica els equips sub-16 masculí i sub-20 femení per a l'estatal

L'Avinent Club Atlètic Manresa ha obert la temporada 2020 amb un nou èxit en els seus equips de base, ja que ha classificat les formacions sub-16 masculina i sub-20 femenina per disputar el Campionat d'Espanya de clubs d'ambdues categories. Dimecres passat, la Reial Federació Espanyola d'Atletisme va fer pública la classificació de les vuit millors formacions de l'Estat de cada categoria, en les quals hi era present l'entitat de la capital bagenca. Sens dubte, una nova fita de la qual el club se sent molt orgullós.

El conjunt sub-16 participarà en la dotzena edició de l'estatal de clubs de la categoria en pista coberta, que es viurà el proper dissabte 25 de gener a les pistes de Saragossa. Aquesta vegada, l'Avinent es trobarà com a rivals el Playas de Castelló, el València Esports, l'Agrupación Deportiva Marathon de Madrid, el Cuevas de Nerja, el Club Atletismo Valladolid, l'Alcampo-Scorpio de Saragossa i el Puentecillas de Palència.



Les sub-20 debutaran a l'estatal

Per la seva banda, l'entitat manresana també ha classificat, i ho ha aconseguit per primera vegada en la seva llarga història, la formació sub-20 femenina per a l'estatal de clubs que es disputarà el proper dissabte 18 de gener a la ciutat malaguenya d'Antequera, on es reuniran les vuit millors formacions de l'Estat en el que serà la trentena edició de la competició en l'especialitat de pista coberta. L'Avinent s'enfrontarà a conjunts potents, com el Playas de Castelló, el Futbol Club Barcelona, l'Agrupación Deportiva Marathon de Madrid, el València Esports, l'Unicaja Jaén, el Cuevas de Nerja i el Go-Fit Athletics de la capital estatal.

La fita assolida és d'una importància que fins i tot arriba a superar les previsions més optimistes que es podien tenir, però que confirma l'excel·lent política esportiva que du a terme l'entitat, des de la mateixa escola d'atletisme fins a les categories més superiors, creient en una estructura tècnica que s'ha mantingut en el temps, en un treball tant formatiu com tècnic i organitzatiu.

I és que dels setze clubs que s'han classificat en ambdues categories (sub-20 femenina i sub-16 masculina) per disputar el respectiu estatal de clubs en pista coberta, només repeteixen presència cinc entitats: el Playas de Castelló, l'Agrupación Deportiva Marathon de Madrid, el València Esports, el Cuevas de Nerja i l'Avinent Manresa. Aquest fet que confirma la fita esportiva que s'acaba d'assolir.