L'esquí de muntanya del Berguedà i el cúrling ceretà seran presents a Lausana

Els cerdans Oriol Gastó i Aleix Raubert, formats al Cúrling Puigcerdà Pànxing, han estat convocats per la entitat federativa estatal per a participar en els Jocs Olímpics de la Joventut (Youth Olympic Games – YOG) que s'iniciaran divendres a Lausana. En la modalitat d'esquí de muntanya hi seran els representats dels Mountain Runners del Berguedà Ares Torras, Or Ferrer i Maria Costa.

Els YOG –que s'organitzen des de l'any 2010– se celebren a l'estiu i a l'hivern, de forma alternant, i amb dos anys de decalatge entre uns i altres. Això fa que cadascun d'ells siguin quadriennals i estan organitzats pel Comitè Olímpic Internacional (COI). L'anterior edició dels Jocs Olímpics d'Hivern va ser el 2016, a Lillehammer (Noruega) i va reunir més de 1.100 atletes de 71 països. La tercera edició dels Jocs Olímpics d'Hivern de la Joventut, en el qual participen atletes de tot el món d'entre 15 i 18 anys, se celebraran del 10 al 22 de gener de 2020, a la ciutat suïssa de Lausana. En aquests jocs es disputaran 16 disciplines diferents d'esports de neu i de gel.

La Federació Espanyola d'Esports de Gel competirà per primera vegada en aquesta competició en la modalitat de cúrling. Oriol Gastó, de 16 anys i de Bolvir, i Aleix Raubert, també de 16 anys i de Puigcerdà, són els dos joves cerdans seleccionats per formar part de l'equip que competirà en aquests Jocs Olímpics de la Joventut. La resta dels components de l'equip són les noies Carmen Ruíz i Ana Vázquez, de 17 anys, i que provenen dels clubs de Jaca i Valladolid. Cal destacar que aquests dos joves jugadors del Cúrling Puigcerdà Pànxing venen de jugar, el passat mes de desembre, al World Junior B Curling Championships, prova a la qual hi va ser com a seleccionador el cerdà Joel Ruíz.

Tres representants en esquí

Els berguedans Ot Ferrer i Ares Torra, i la bagenca Maria Costa, tots tres sorgits de l'escola de l'AE Mountain Runners del Berguedà, i Marc Ràdua, del CE La Pobla de Segur, han estat convocats per la selecció de la FEDME per participar en els Jocs Olímpics de la Joventut en el seu cas en la modalitat d'esquí de muntanya.

Ferrer és una de les promeses emergents de l'esquí de muntanya a Catalunya ja té en el seu palmarès un èxit internacional com a guanyador del mundial en categoria júnior. La gironellenca Ares Torra, amb 16 anys, serà una de les més joves a Lausana. I la bagenca Maria Costa, amb 17 anys, ja ha pujat en podis catalans i estatals.