L'experiència de l'any passat li ha de servir d'aprenentatge enguany

El debut de Pep Mas en la categoria de motos del Dakar del 2019 va ser molt destacada en la prèvia. La seva feina de pagès el convertien en un bon reclam en els reportatges previs de l'edició passada. A l'hora de la veritat, la moto d'aquest martorellenc que forma part del Pedregà Team, conjunt liderat per l'expilot de quads guanyador del Dakar el 2006, es va aturar a quinze quilòmetres per acabar la cinquena etapa, just abans del dia de descans. «Potser aleshores vaig pecar d'inexperiència, però el que va passar m'ha d'ajudar en aquesta ocasió».

Durant aquest 2019 ha estat subcampió d'Europa d'enduro i ha completat molts quilòmetres a Merzouga, al Marroc, i als Monegres per arribar preparat al Dakar d'Aràbia. «Quan vaig saber que es faria en aquest país em va agradar molt ja que és molt semblant al Marroc, que és on solc entrenar-me». El seu objectiu, com el dels no professionals, ha de ser acabar per primer cop.