Un lluitador que ja no es conforma amb res més que quedar dels quinze primers

Ha passat l'època en què per a Isidre Esteve acabar el Dakar ja era tota una fita. Després de la primera experiència després de l'accident que el va deixar en cadira de rodes, el 2009, es va prendre un parèntesi de vuit anys per perfeccionar el coixí intel·ligent i tot els ginys necessaris per poder conduir sense repercussions físiques greus. I ho va aconseguir. Ha finalitzat els tres últims Dakars sense gaires problemes, tot i que el dar-rer li va deixar un regust de boca. Volia superar el 21è lloc del 2018 i només el va poder igualar. Per això, amb l'arribada de la cursa a Aràbia i el retorn a una competició de més navegació i menys cavalls, Esteve intentarà ser ambiciós i fer un top-15.

En la presentació va explicar que «és el nostre tercer any amb el mateix cotxe i en aquest temps hem anat introduint millores per extreure'n el màxim rendiment. Serà una cursa similar a les que es desenvolupaven abans a Àfrica, amb etapes molt més llargues. El fet que sigui hivern compacta la sorra però l'entrega del llibre de ruta tard ho igualarà tot».