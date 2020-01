El Manresa no pot apuntar més homes a la Champions

? El dimecres vinent, al Nou Congost i rebent l'Estrasburg, el Baxi tornarà a engegar la participació al grup A de la Champions, després del parèntesi de les festes de Nadal. La baixa de Dani Pérez a la competició continental és especialment sensible, ja que el Manresa no pot incorporar cap altre jugador, ja que ha efectuat els quatre canvis reglamentats en la primera fase. Cvetkovic ja no hi ha pogut entrar i, en la Champions, Luke Nelson és l'únic base. A més, a l'acta hi haurà d'haver 5 nacionals inscrits de forma obligada per la normativa de la FIBA