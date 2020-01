La nova era del Dakar arrenca amb controvèrsia

El Dakar a Amèrica del Sud moria d'any en any. Les negatives en diverses edicions de Xile, Perú i Argentina a acollir la caravana provocaven que cada cop fos més complicada l'organització de la prova. La situació política a la zona i els petrodòlars del Pròxim Orient van convèncer l'ASO, l'entitat que gestiona la prova, de fer el canvi. I aquest també va arribar amb polèmica, i no des del punt de vista esportiu.

Aràbia Saudita, una monarquia absoluta islàmica amb un important dèficit de drets fonamentals, ofereix als pilots un retorn al passat, un territori verge i un desert enorme on poder gaudir d'un gran espectacle. Quan comenci a rodar la caravana, segurament quedarà amagada la situació quotidiana d'un país ric gràcies al petroli i que, segons els seus aliats, s'intenta occidentalitzar, tot i que li costi.

Així, per exemple, els corredors han estat advertits de no fer demostracions d'estimació en públic i les dones han de portar tapades les espatlles i les cames fins als genolls. També es prohibeix la importació de carn de porc i d'alcohol i ja no diguem el consum de drogues, que podria ser castigat, fins i tot, amb pena de mort. Els competidors, conscients que es troben entre l'espasa i la paret, llancen pilotes fora sobre la polèmica i mostren esperança que proves com el Dakar afavoreixin la modernització del país. Només el temps dirà si això succeeix.



Grans novetats a la sorra

Pel que fa al vessant esportiu, moltes novetats. La principal és el paisatge, desconegut per a gairebé tothom després que el d'Amèrica del Sud ja no tingués gaires secrets. El fet que la prova es corri en hivern i no en estiu, com en els darrers anys, provocarà una posada a punt diferent dels vehicles i també dels esportistes, que passaran fred tant en cursa com als campaments.

Un dels canvis essencials serà que, a part que gairebé ningú no ha passat pel recorregut, en sis etapes es facilitarà el llibre de ruta només un quart d'hora abans de la sortida. Menys temps per preparar-se, la qual cosa ha de facilitar les sorpreses. Ahir, el ral·li ja es va cobrar la primera víctima. El txec Martin Kolomy, un dels noms il·lustres en camions en els darrers anys, ja no sortirà diumenge perquè va tenir un important accident en el shakedown, el tram que es corria per provar el cotxe. Pot ser el preludi d'un any de molts abandonaments entre el dia 5, amb sortida a Jiddah, fins al 17, amb arribada a Qiddiya, amb un únic descans, l'11 de gener a Riad, la capital.



Pronòstics oberts

La Catalunya Central aporta enguany set elements alguns dels quals aspiren a tot. Àlex Haro, copilot de Giniel de Villiers en cotxes, i el duet Farrés-Monleón en buguis són apostes clares per al podi. És tota una incògnita fins on poden arribar Fernando Alonso i Marc Coma en l'estrena conjunta i hi ha l'esperança de millora en Isidre Esteve. Pel que fa a les motos, Jaume Betriu i Pep Mas firmen poder acabar en l'estrena del primer i el segon any del segon. El nou escenari, però, obre un ventall de possibilitats en totes les categories. La lluita entre Mini i Toyota en cotxes i el dubte de saber si KTM tornarà a dominar Honda i Yamaha en motos seran al centre d'atenció de tothom.