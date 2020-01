Paul Ater Maker Bol juga des d'avui l'estatal infantil per autonomies, a Huelva

Paul Ater Maker Bol, jugador infantil del Bàsquet Manresa, disputarà amb la selecció catalana el Campionat d'Espanya per autonomies, que es durà a terme a Huelva des d'avui fins al dimarts.

Catalunya, enquadrada al grup A de la competició, debuta aquest matí, concretament a les 11.30 hores, davant les Balears al pavelló Andrés Estrada. A la tarda (19.30 h) jugarà contra Cantàbria al poliesportiu Antonio Gil Hernández de Punta Umbría. Demà, també a les 11.30 h, s'enfrontarà a Madrid, al poliesportiu municipal J. M. Cortés Medina de Lepe. Finalment, diumenge clourà la fase prèvia amb el duel enfront Aragó, a les 13.30 hores, també a Punta Umbría.

Un cop finalitzada aquesta primera fase, només el primer i el segon de cada grup accediran a les semifinals, previstes per a dilluns al pavelló Plus Ultra de Palos de la Frontera. Si els catalans finalitzen primers de grup jugarien a les 17.30 hores, i si ho fan com a segons, a les 19.30 h. El grup B, del qual sortiria l'hipotètic rival, està integrat per Andalusia, Astúries, les Canàries, Castella i Lleó i el País Valencià. Finalment, dimarts es jugaran el partit pel tercer i quart lloc, a les 11 h a Palos de la Frontera, i la gran final, a la mateixa hora a Huelva.

A més de Bol, que lluirà el dorsal 35, formen la plantilla catalana Marc López, Edgar Moure, Alejandro Díez, Martí Coll, Òscar Navarro, Dayan Nessah, Lucas Ainaga, Max Gaspa, Eduard Coll, Miquel Llompart i Vicent Gonel. Els entrenadors són Raul Laita i Ruben Muñoz.