Vint-i-sis equips prenen han pres part en el 25è torneig de Nadal de Puig-reig

Els Figures es van endur la victòria en la categoria sènior del torneig arxiu particular

Un total de 26 equips, repartits en les categories de sènior, fèmines, cadet, mini i premini, van prendre part en la 25a edició del torneig de Nadal de basquetbol de Puig-reig, que es va celebrar al pavelló d'esports de la localitat. Enguany, per commemorar el quart de segle de la competició, l'organització va decidir que es disputés en format 3x3.

En la categoria sènior, la final la van disputar els Figures i els 10+2, amb triomf dels primers (Ferran Gamisans, Pau Comaposada i els germans Eric i Aleix Tejero) per 18-13. Aquest últim també va ser el guanyador del concurs de triples, amb 13 encerts de 20 intents. En cadets, la victòria va ser per als Trapistrankis (Roc Bertran, Oriol Capellas, Pol Planas i Isaac Manrique), que es van imposar als Ganamos per 9-7, en un matx decidit en els últims instants. Finalment, en mini, els vencedors van ser el Club Bàsquet Navarcles (Albert, Pau i Roger).

L'organització vol donar les gràcies un any més a tots els col·laboradors, a RTV, a l'Ajuntament de Puig-reig i al Bàsquet Manresa per fer possible una nova edició d'aquest tradicional esdeveniment esportiu.