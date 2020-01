El CAM i el CAI competeixen en els catalans sub-20 i absoluts a Sabadell

Aquest cap de setmana, en jornades de dissabte (sub-20) i diumenge (absoluts) es disputen, a Sabadell, els Campionats de Catalunya en pista coberta. Hi seran representats els equips de l'Avinent CA Manresa (CAM) i del CA Igualada Petromiralles (CAI).

En aquestes competicions, en les quals prenen part els 12 equips sub-20 i 8 equips absoluts capdavanters de l'atletisme català femení i masculí de les categories respectives, els conjunts del CAI (els absoluts a la final A) hi han accedit mitjançant la classificació per llocs assolits la temporada anterior, i per puntuació de la taula internacional pel que fa als sub-20. El CAM tindrà l'equip femení a la final A absoluta i el masculí a la final B (el dia 12 de gener) i també les dues formacions al català sub-20.

Avui, dissabte al matí, els atletes sub-20 competiran amb el programa de proves femení i masculí (10.30 h). Diumenge 5 de gener al matí serà el torn per als absoluts. A partir de les 10 h competiran les noies del CAM i el CAI. També diumenge al matí, l'equip absolut masculí del CAI competirà igualment entre els vuit millors.