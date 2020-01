El derbi arriba avui amb urgències locals i incerteses visitants

L'Espanyol i el Barça disputaran aquesta nit a l'RCDE Stadium un derbi que segurament no serà tan desigual com es podria deduir per la diametralment oposada situació classificatòria de tots dos. El cuer rep el líder, però el primer ha rebut una injecció de moral els darrers dies, amb el canvi d'entrenador, i els visitants afronten la seva complicada tornada de vacances amb la intenció d'oferir a l'afició un joc més fiable que en els mesos anteriors.

El Barça arriba al duel amb la baixa sensible de Marc-André ter Stegen, el porter alemany, que ja fa més d'un any que té molèsties discontínues al genoll dret, de les quals s'haurà d'operar tard o d'hora, tampoc no serà la setmana que ve a la Supercopa que es disputarà a Aràbia Saudita. Per aquest motiu, Neto debutarà a la lliga, amb Iñaki Peña de suplent.

Per la banda local, el canvi més significatiu serà el de sistema. La defensa de cinc que va implantar Pablo Machín durant la seva etapa passarà a millor vida i deixarà pas a un 4-4-2 clàssic amb Abelardo a la banqueta, amb molta acció per les bandes i presència probable de dos davanters.



Sense renunciar a res

Des de les files espanyolistes, Abelardo va declarar ahir que «guanyar el Barça no és una missió impossible de cap manera. El futbol és dels pocs esports en què pots jugar molt malament i guanyar, tot i que no dic que juguem malament demà. Si volem vèncer haurem d'estar al dos-cents per cent, però tenim les nostres armes i l'equip està il·lusionat. Sabem de la dificultat del partit, però no renunciem a res».

El tècnic asturià va admetre que «a nivell classificatori i a nivell moral, guanyar seria una injecció increïble. Espero que se'ns vegi com un equip. Seria bo que els jugadors i l'afició gaudissin i que la gent s'enganxi a l'equip encara que el resultat no sigui positiu».

De cara als canvis que ha pogut introduir en un equip que ja ha tingut dos tècnics aquesta temporada, David Gallego i Pablo Machín, va afirmar que «hem treballat l'aspecte psicològic i temes tàctics. Al grup l'he vist bé, molt predisposat a revertir la situació, col·laborant molt». L'Espanyol podria jugar avui amb Diego López; Javi López, David López, Calero, Dídac; Roca, Darder, Wu Lei, Pedrosa; Ferreyra i Campuzano.



Revelacions blaugrana

Per la seva banda, el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va ratificar la baixa de Ter Stegen durant algunes setmanes i va explicar que Carles Aleñá ha sortit en el mercat d'hivern al Betis, cedit, a causa d'una clàusula al seu contracte, tot i que l'entrenador no volia que marxés.

Del partit d'avui, va ser rotund en afirmar que «es juga amb el cor i cal saber jugar-lo. Ells es troben en una situació complicada i intentaran tenir un nou impuls a la lliga en un partit de màxima rivalitat. Per a nosaltres, el partit és important perquè volem guanyar pel component emocional i també per seguir al capdamunt».

Valverde també va dir que veu bé Arturo Vidal, a qui ahir es va denegar la demanda econòmica que ha fet al Barça per uns suposats impagaments i va parlar del tècnic rival, Abelardo, en afirmar que «té experiència en aquestes situacions. Va agafar l'Alabès en un moment pitjor i el va fer tirar endavant». Valverde, amb passat blanc-i-blau, també va desitjar que el seu exequip «mantingui la categoria. El Barça pot jugar avui amb Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez i Griezmann.