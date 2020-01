La federació espanyola critica la Copa ATP, que va arrencar a Austràlia

La Federació Espanyola de Tennis va emetre ahir un comunicat en el qual critica la celebració de la Copa ATP, una competició per països que va arrencar ahir a Austràlia i que copia el format de la Copa Davis, que es va celebrar el novembre a Madrid. Segons el president de la federació, Miguel Díaz Román, aquest torneig «fa més fonda la divisió» entre la Federació Internacional de Tennis (ITF) i l'Associació de Jugadors (ATP) i que la «representació d'un país en una competició internacional oficial és dels governs, representats per les federacions de cada nació».

Aquesta passada matinada, l'equip espanyol, liderat per Rafa Nadal, debutava a la competició contra Geòrgia. Ahir va començar el torneig, amb una jornada en què va destacar el triomf de Shapovalov contra Tsitsipas en la victòria per 3-0 de Canadà contra Grècia i també la de Rússia per 2-0 sobre Itàlia i la de Noruega per 1-2 contra els Estats Units.