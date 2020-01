Com a jugador va fer 43 punts amb el Valvi al Congost

? Dusko Ivanovic va ser un jugador destacat que va obrir la seva carrera a Podgorica, la capital de Montenegro, la zona on ell va néixer el 1957. Ja veterà, amb 30 anys, va arribar a la Jugoplastika d'Split amb Boza Maljkovic d'entrenador i amb un equip amb grans talents com Kukoc i Radja. També hi era Velimir Perasovic, que va ser el relleu a l'equip d'Split i curiosament el tècnic al qual ara ell fa pocs dies ha rellevat al Baskonia. Ivanovic va guanyar la Copa d'Europa del 1989 i del 1990 (Munic i Saragossa) i va deixar el Barça sense títol. Després va fitxar pel Valvi Girona i la nit de l'11 de novembre del 1990 va tenir una actuació per recordar al Vell Congost. El Valvi va guanyar per 67-87 al TDK de Pedro Martínez amb un Ivanovic que va anotar 43 punts. Ell era un ala que no llançava massa triples i la seva sèrie va ser de 20/25 en llançaments de dos.