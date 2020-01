L'Igualada Rigat obre l'any competitiu i rep el Lleida a Les Comes

L'Igualada Rigat comença l'any amb partit aquesta tarda davant el Lleida Llista Blava a Les Comes (18.30 h). Un any molt important perquè el club celebrarà el seu 70è aniversari (l'Igualada HC es va fundar el 4 de maig del 1950). Els arlequinats ja intentaran començar a homenatjar aquesta efemèride la primera vegada que es retrobaran amb l'afició davant els lleidetans de l'històric Albert Folguera. L'Igualada Rigat intentarà defensar i, si es dona el cas, millorar, la quarta plaça actual amb uns bons 25 punts; el Lleida Llista Blava està situat en novena posició amb 17 punts.

Aquest any d'aniversari serà també un any intens als despatxos. La junta electoral de l'Igualada Hoquei Club ha ratificat que no s'ha presentat cap candidatura dins del termini establert que acabava el dia 30 a les 7 de la tarda. A partir d'ara la junta directiva es constituirà com a junta gestora. Segons els estatuts, haurà de convocar eleccions en un termini de tres mesos.

Entre dijous i ahir, divendres, hi van haver dues jornades més de control de la selecció sub-17 al CAR de Sant Cugat. Aquesta vegada hi van ser convocats els arlequinats Pol Marsol i Eloi Cervera.