El Barça dona aire a un orgullós Espanyol

Frenkie de Jong, millor centrecampista europeu del 2019, va perdut al Barça. Entre que els companys no li segueixen les parets, que l'entrenador el posa a la banda esquerra i que entre Busquets i Messi li prenen el rol d'armador de joc de l'equip, es limita a ser un volant que corre i, de tant en tant, trenca línies. Ahir va mostrar que no està centrat amb una absurda expulsió que va costar cara al seu equip. Una jugada de sobradesa davant de l'àrea el va obligar a agafar Calleri i veure la segona groga. L'Espanyol, al qual havien remuntat un gol, va poder anar endavant i va arrencar un punt que és or. El Barça, un cop més, va mostrar que ara per ara no és gens fiable, no controla el joc en cap moment i depèn de fogonades dels seus cracs. Ahir, de Suárez, perquè Messi, tret d'un cop de geni a la represa, encara és de vacances.

Abelardo va sorprendre amb un equip inicial amb jugadors que podien fer pensar que mantindria la defensa de cinc de Pablo Machín. Però l'asturià té un guió que porta fins al final i el que es va poder veure va ser el típic 4-4-2, amb l'única salvetat que Darder, un centrecampista, jugava de mitja punta. A l'altra banda, els onze que tothom sabia que jugarien. No hi ha gaires sorpreses, quan es parla de Valverde.



Al ritme local

I els primers 45 minuts van anar tal com volia l'Espanyol. Tothom sabia que els blanc-i-blaus no tindrien la pilota (el 12% fins a l'1-0) i que defensarien gairebé tots per darrere de la situació de l'esfèrica. I també que ho basarien tot a la pilota parada. El Barça, en lloc de mostrar galons de líder i anar a intimidar des del començament un equip amb l'aigua al coll, es va limitar a una circulació innòcua i a passades a uns laterals que no van fer mai la centrada definitiva.

Amb més ànim de la graderia que en d'altres partits, tot anava sense que passés res fins que David López va treure una falta lateral a un De Jong encara inexpert en aquests partits. La falta la va llançar Marc Roca i el mateix David López va creuar l'esfèrica lluny de Neto per fer el primer gol. Suárez trencava el fora de joc.

Un fet que s'ha vist durant tota aquesta temporada és que al Barça li falta iniciativa. No va a buscar el rival des del principi i només reacciona als cops, molts en forma de gols en contra enguany. I va passar el mateix. Després del gol, Messi va fer el primer xut, escar-ransit. Però l'Espanyol s'havia animat i va encarar uns minuts en què, fins i tot, va arrencar olés de la graderia.

En els cinc darrers minuts, però, va patir. Va ser una acció individual de Suárez, amb xut al pal, qui va tornar a tirar enrere els locals, que van aguantar l'1-0 en una contra clara en què Griezmann va recordar en mala hora que no és a l'Atlètic de Madrid i va buscar, com sempre, Messi, que hauria hagut de xutar a porteria.

Davant de la falta de sang Valverde va fer entrar al camp la força d'Arturo Vidal i es va notar en un quart d'hora. I també la intensitat d'un Suárez que va ser decisiu. Primer, en desviar al primer pal una centrada de Jordi Alba per l'esquerra i de superar Diego López i, després, en continuar una acció del mateix lateral i etzibar una virtuosa centrada amb l'exterior del peu dret que Arturo Vidal, amb el cap, va rematar a la xarxa.



Perdonant la vida

El Barça va poder sentenciar aquí, en un cop de cap de Messi primer i amb la gran jugada de l'argentí de després, que va deixar Suárez sol davant de Diego López. El gallec, però, va evitar la tragèdia.

L'Espanyol, amb més moral que durant tot l'any, i davant d'un gran ambient, no es va rendir. Calleri no va arribar a una centrada de Dídac abans de robar la pilota que va suposar l'absurda i justa expulsió de De Jong. Valverde va fer entrar Semedo per un inoperatiu Griezmann i l'equip va fer una passa enrere.

Abelardo va fer entrar Wu Lei, que va avisar amb un cop de cap que va parar Neto. La pressió, amb Vargas a la banda, era gran, però el Barça hauria pogut fer l'1-3 en una pentinada de Vidal en què Diego López va negar el gol a Suárez. Un minut més tard, Lenglet es va empassar, en una acció ja clàssica en ell, una passada de Vargas i Wu Lei va creuar perfectament per empatar. L'Espanyol hi creu. Fer-ho en el Barça, costa.