Els blaugrana s'enduen el derbi dels dos filials

? El Barça B es va imposar a l'Espanyol B per 2-0 ahir a la tarda en el primer derbi de filials que es va disputar a l'estadi Johan Cruyff des que es va inaugurar, l'agost passat. L'equip de Javi García Pimienta se situa, d'aquesta manera, a un punt dels blanc-i-blaus, que ara són tercers. Tots dos ocupen llocs de promoció d'ascens, just darrere del Sabadell i el Castelló, tot i que avui podrien ser avançats per l'Andorra, en tots dos casos, i el Lleida Esportiu en el dels barcelonistes.

Pel que fa al partit d'ahir, va ser el central uruguaià Ronald Araújo qui va avançar els seus al minut 33 en rematar amb la cama dreta una falta llançada pel capità, Monchu. L'Espanyol B va tenir una bona oportunitat per empatar a l'inici de la represa, amb un xut de Soria que va parar Puig, però el Barça B va ampliar la distància tot seguit quan Collado va rematar una acció entre Riqui Puig i Akieme.