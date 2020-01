El Madrid s'imposa sense brillar davant el Getafe

Victòria del Reial Madrid al Coliseum Alfonso Pérez en un enfrontament on els jugadors blancs van doblegar el Getafe en un duel espès i que va tenir com a protagonistes el central francès Raphaël Varane i el porter belga Thibaut Courtois. La primera diana de la tarda va ser un cop de sort i és que el porter David Soria va fer una mala sortida en una centrada de Mendy i va acabar marcant en pròpia porta en una acció del central francès del Madrid. Thibaut Courtois, en canvi, va treballar de valent per frenar les envestides dels locals que van posar contra les cordes els de Zidane, sobretot en el primer temps.

A la segona part, el joc es va equilibrar i, de mica en mica, el Getafe es va anar diluint mentre el Madrid cada cop se sentia més còmode. Al minut 53, Raphaël Varane, de nou, va veure com la seva iniciativa tenia premi i aquest cop va fer ell el gol. Kroos va servir una falta des de la dreta i el francès, al límit del fora de joc, va enviar la pilota al fons de la xarxa amb un cop de cap letal. El VAR va revisar el gol durant tres minuts però finalment el van donar per vàlid. Aquest segon gol va deixar molt tocats als homes de Bordalás. Tot i això, l'equip local va continuar lluitant amb la mateixa intensitat que durant la primera meitat i va gaudir d'arribades a camp contrari però sense encert de cara a gol. El Getafe també va topar amb un gran encert del porter belga Courtois.

En el temps afegit, va arribar el tercer gol del Madrid en una gran acció al contracop que va protagonitzar Valverde. Bona assistència de Bale i cursa per la banda en solitari de l'uruguaià i que, a boca de canó, va regalar la pilota a Modric, que només va haver d'empènyer la pilota per fer pujar el definitiu tercer gol en el marcador. El Madrid deixa enrere tres empats consecutius.