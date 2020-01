Nadal i Bautista superen el tràmit amb la feble Geòrgia en l'estrena de l'ATP Cup

El combinat estatal va estrenar-se amb tres còmodes triomfs davant d'una de les seleccions més fluixes d'aquesta ATP Cup, Geòrgia. Roberto Bautista va humiliar en el primer partit d'Espanya Aleksandre Metreveli per un doble 6-0. En el segon duel, Rafa Nadal va doblegar sense problemes a Nicoloz Basilashvili amb dos sets, 6-3 i 7-5. En el tercer enfrontament, el de dobles, Pablo Carreño i Feliciano López van donar el tercer punt al combinat estatal després de superar en dos sets a la parella Aleksandre Bakshi i George Tsivadze (6-3 i 6-4).

En l'altre partit del grup B, Japó va imposar-se per 3-0 davant Uruguai. En el grup A, França va guanyar per 2-1 davant Xile i Sèrbia no va donar cap opció a Sud-Àfrica (3-0). En el grup E, Argentina va superar per 2-1 Polònia i Croàcia va desfer-se sense problemes per 3-0 d'Àustria. Avui es jugaran els següents duels: Canadà-Austràlia, Alemanya-Grècia, Itàlia-Noruega, Bulgària-Moldàvia, Bèlgica-Gran Bretanya i Rússia-Estats Units.