Uns 300 corredors disputen l'edició especial de Reis de La Navarclina

Sota l'organització del Club Running Navarcles i el Motoclub Navarcles, poc més d'uns 300 participants van disputar la tradicional cursa de La Navarclina en una edició especial de Reis. En la modalitat dels 10 km, Pol Guillén es va imposar amb un temps de 37:08 davant de Jonathan López (37:25) i Alexandre Urbina (39:07). En la categoria femenina, la navarclina Rosa Morató va ser la més ràpida amb un temps de 44:24. Marta Romero va arribar segona cinc minuts després i Esther Cruz va completar el podi a poca distància de Romero.

El navarclí Aleix Sellarés va coronar-se vencedor en els 5 quilòmetres amb un temps de 19:40. Carlos Gámez (21:02) i Sergi Cina (21:09) van completar el podi. En la categoria femenina, Mamen del Castillo va ser la més forta amb un temps de 27:13 davant de Judit Soldevila (29:28) i Cristina Garcia (29:58). En aquesta edició, una de les més participades, els corredors van iniciar la prova des de la Font Nova. Enguany, els participants podien decidir si volien cór-rer la cursa curta dels 5 quilòmetres o la llarga dels 10 quilòmetres.

El desenvolupament de la cursa va ser impecable, amb un temps que acompanyava els cor-redors i damunt d'un circuit molt dur, amb una pujada molt pronunciada per la modalitat curta i dues pujades fortes per la modalitat llarga. Els corredors van finalitzar la prova cansats, però contents per l'ambient festiu viscut. En acabar la cursa van poder gaudir d'un entrepà de botifarra de comerç local navarclí a més de participar en un sorteig de productes dels patrocinadors de la cursa. Per sorpresa, es van veure dos corredors vestits de rei blanc que van fer tota la cursa per amenitzar l'arribada dels Reis. La gran presència de corredors, no prevista per l'organització, va fer que l'obsequi d'una samarreta s'exhaurís. No obstant això, tothom qui s'ha quedat sense samarreta la podrà recollir en uns dies a la botiga Bages Esports Outlet.