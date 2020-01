Alonso i Coma firmen una estrena notable al Dakar amb un onzè lloc

L'asturià Fernando Alonso, amb el seu copilot al costat, l'avianès Marc Coma, va firmar un notable debut en la primera jornada en el Dakar que estrena com escenari l'Aràbia Saudita. Alonso i Coma es van situar onzens en un primer dia amb victòria en cotxes per al lituà Vaidotas Zala.

Alonso va finalitzar a 15 minuts del lituà i va deixar molt bones sensacions. Va declarar que, en els primers dies, el que pretén és no cometre errades i estar a prop dels deu primers: «Sé que avui podia fer més, jo tinc més a la butxaca però no era el moment encara de treure-ho». L'etapa tenia 752 km entre Jeddah i Al-Wajh, dels quals 319 van ser cronometrats. Alonso i Coma van viure els seus pitjors moments en perdre la traça bona durant uns minuts i, quan la van retrobar, van haver de reduir més el ritme, en anar per darrere de 3 cotxes més. Marc Coma es mostra il·lusionat i afirma que, tot i ser un debutant, «Fernando Alonso té les qualitats, amb un volant a les mans, més que demostrades».

Pel que fa al copilot odonenc Àlex Haro, al costat del sud-africà Giniel de Villiers, també amb un Toyota igual que Alonso, va tenir una estrena difícil amb punxades que el van relegar fins a un catorzè lloc, a 23 minuts del líder. Carlos Sainz, per la seva banda, va tenir un bon dia i va ser tercer a només 2'15'' del lituà Zala.

Quant a Isidre Esteve, el primer dia també va tenir complicacions. El d'Oliana es va veure perjudicat per dues punxades que el van obligar a reduir molt la marxa, ja que es podia quedar sense cap roda de recanvi. Va acabar el 41è.

En buguis, Gerard Farrés i el seu copilot, Armand Monleón, no van perdre gaire temps i van acabar els vuitens en un primera etapa en la qual van haver de suar. Aviat, en el quilòmetre 10, van adonar-se de la primera punxada i, a més, van detectar una pèrdua d'aire en la segona de les rodes de recanvi. Van decidir reduir d'una forma dràstica el seu ritme per tal de poder arribar a la meta sense assumir un excés de riscos. Amb més confiança i seguretat, ja en la segona especial del dia, van anar recuperant posicions per acabar amb una còmoda vuitena plaça, a només 18'51'' del vencedor, que va ser el polonès Domzala.

El manresà Farrés declarava al final de l'etapa que «avui ja teníem clar que no podíem córrer gaire, era una etapa d'inici perillosa en la qual no es podia pecar de ser massa agressius, però tampoc era qüestió d'anar lents. Hem volgut ser conseqüents, córrer molt amb el cap, i només començar hem detectat que el reglatge de la nostra estabilitzadora no anava fina, les traçades no eren netes, i hem punxat. A partir d'aquí hem volgut conservar al màxim per la por a quedar-nos sense rodes, i no poder arribar. Per a nosaltres ha estat una decisió difícil però són les que has de prendre si el que vols és seguir a la cursa».

En motos, primera victòria per a KTM amb Toby Price al davant, qui només va treure 5 segons en l'arribada a Ricky Brabec, pilot de l'equip Honda. Pel que fa als pilots de casa nostra, Jaume Betriu, de Coll de Nargó, va ocupar el 38è lloc en el seu debut al Dakar. Pep Mas, martorellenc i en la segona experiència a la prova, era el 100. Avui, segona etapa entre Al-Wajh i Neom, de 367 quilòmetres.