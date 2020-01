El Barça no respon fora de casa

El testimonial campionat d'hivern que el Barça va tancar amb l'empat contra l'Espanyol (2-2) suposa el vuitè en els últims onze anys, tot i que igualant la pitjor puntuació des de la temporada 2007-08, quan aquell Barça de Frank Rijkaard també va sumar 40 punts. Malgrat estar al capdamunt de la classificació per diferència de gols i amb els mateixos punts que el Reial Madrid, els números del Barça no tenen res a veure amb els aconseguits en l'última dècada, la qual cosa demostra dues coses: que els blaugrana no estan al seu millor nivell i que el campionat està molt més equilibrat. Per exemple, després de l'última temporada de Rijkaard, en l'adeu de Ronaldinho i Deco, el Barça amb Pep Guardiola va sumar 50, 49, 52 i 44 punts. Aquell equip va aconseguir el títol en les tres primeres temporades, però no en l'última.

Una temporada després, en la 12-13, el Barça de Tito Vilanova, que va batre el seu rècord de punts a LaLiga, va aconseguir 55 punts en l'equador i en la campanya següent, amb l'argentí Tata Martino a la banqueta, el Barça en va aconseguir 50, en un campionat que es va endur l'Atlètic de Madrid.

També amb Luis Enrique, el Barça va fer més punts que en l'actual curs. 44 en la 2014-15 i 45 en la següent, que van acabar amb el títol de lliga blaugrana. A la 2016-17, el Reial Madrid va ser el campió d'hivern i el Barça va sumar un punt més que en aquest equador de campanya (41).

Des que Valverde està a la banqueta blaugrana, la present temporada és la que suma menys punts al terme de la primera volta. A la 2017-18 va arribar fins als 51 i l'any passat va arribar als 43, tres més que en la present.

En termes globals, el Barça ha estat campió d'hivern en 23 ocasions i ha rubricat el títol a 15. En les últimes onze temporades, el Barça ha estat campió d'hivern en vuit ocasions i en set d'elles es va emportar el títol, perquè només va fallar en la temporada 2013/14.



Mals números fora de casa

Sembla clar que aquesta temporada el Barça té el problema lluny del Camp Nou. L'empat amb l'Espanyol ha confirmat els problemes que tenen els de Valverde amb els desplaçaments. Tant és així que a la competició domèstica, el conjunt blaugrana només ha aconseguit quatre triomfs en partits. Es dona el cas que en dos d'aquests enfrontaments com a visitant, el Barça ha començat amb el marcador en contra, com també va passar dissabte a Cornellà-El Prat. En les altres quatre ocasions, els blaugrana han marcat el primer gol. De les sis vegades que ha hagut de buscar la remuntada, només en una ha aconseguit els tres punts, concretament al camp del Leganés. En les altres cinc, dues derrotes (Granada i Athletic) i tres empats (Reial Societat, Osasuna i Espanyol).

Així, el balanç del Barça en camp contrari és de 15 punts dels 30 possibles. Fins a tres equips superen aquesta xifra, el Sevilla amb 20 i el Reial Madrid amb 19.



Insults a Piqué

En relació al partit de dissabte amb l'Espanyol, el blaugrana Gerard Piqué va haver de sentir, de nou, insults sobre la seva persona i la seva dona Shakira. Tot i que el col·legiat Cerro Grande no ho va fer constar a l'acta, tot fa pensar que el comitè de competició i la comissió antiviolència rebrà la denúncia corresponent de LaLiga per la qual pot ser que l'Espanyol rebi una multa econòmica (el 2016, pels mateixos insults, va ser de 24.000 euros).