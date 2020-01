Els blaugrana van regalar un entrenament de portes obertes

Com és habitual en aquestes dates nadalenques, el primer equip del FC Barcelona va regalar ahir als seus aficionats un entrenament de portes obertes, que per primera vegada va tenir lloc a l'estadi Johan Cruyff. Allà s'hi van reunir 5.668 espectadors en una instal·lació amb capacitat per a 6.000. En un ambient festiu, amb molt color a les grades i majoria de públic infantil, els aficionats van gaudir d'un entrenament que va cloure amb un partidet en espai reduït. Samarretes amb els números dels seus ídols, moltes pancartes -la majoria d'elles amb Leo Messi com a protagonista-, banderes dels diferents països dels futbolistes i l'emoció dels joves aficionats per veure de prop els seus ídols van ser els ingredients d'aquesta jornada festiva.