El CG Puigcerdà cedeix a la pista del líder Barça en un derbi poc vistós

La lògica es va imposar i el Club Gel Puigcerdà no va poder vèncer a domicili el líder de la fase regular de la Lliga Nacional i va perdre a la pista del Barça per 5 a 1 en partit corresponent a la 15a jornada de la competició.

El matx es va caracteritzar per un ritme de joc cadenciós i per les comptades ocasions de gol que van generar ambdues formacions. Per tant, el partit no va ser gens atractiu per als aficionats.

El primer dels tres períodes va ser el més interessant. Els blaugrana van optar per agafar la iniciativa i el davanter Nils Julian Edström va gaudir de la primera ocasió de gol (min 2), tot i que no va poder materialitzar-la, com tampoc Adrián Ubieto (min 3).

La tercera ocasió del Barça va reportar als locals el primer avantatge. El nord-americà Bradley Joseph Nolan va assistir Alejandro Carbonell, que va transformar l'1 a 0 (minut 6.25). Adrián Ubieto va ampliar el marge (minut 15.51).

A l'inici del segon període, Pol Costa va aprofitar una assistència de David Caballero per reduir el desavantatge (2 a 1), però deu minuts després Edström va sentenciar en marcar el 3 a 1. Ja al tercer i últim període, Oriol Rubio, autor de dos gols, va arrodonir la golejada. En l'altre partit de la jornada, el cuer CH Jaca va cedir davant el CHH Txuri Urdin (2 a 8). El Barça lidera la competició amb 22 punts, seguit pel Txuri Urdin amb 21. El CG Puigcerdà és tercer amb 17 punts, un més que el quart, el SAD Majadahonda. El CH Jaca tanca la classificació amb 14.