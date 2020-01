L'equip català de Bol clou la primera fase amb triomf clar

La selecció catalana infantil, amb Paul Ater Maker Bol (Catalana Occident Manresa) a les seves files, va apallissar l'Aragó (75-24) en el darrer partit de la primera fase del Campionat d'Espanya per autonomies, que s'està disputant des de divendres a Huelva. Aquesta tarda, a partir de les 17.30 h al pavelló Plus Ultra de Palos de la Frontera, Catalunya, que va acabar primera del grup A, disputarà les semifinals contra la Comunitat Valenciana, segona del B. Dues hores més tard i al mateix lloc, Andalusia i la Comunitat de Madrid es jugaran l'altre bitllet per a la final de demà a les 11 h, igual que el tercer i quart lloc.

En el matx d'ahir, que es va disputar al poliesportiu Gil Hernández de Punta Umbría, els catalans van ser superiors des de l'inici, i al final del primer quart ja tenien deu punts de marge en l'electrònic (21-11). En el segon, la diferència encara va ser més gran, i a la mitja part el partit ja estava sentenciat (54-20).

Bol va estar gairebé tretze minuts en pista, en els quals va tenir temps d'anotar disset punts, amb 8 de 9 en tirs de dos, 0 de 1 en triples i 1 de 2 en tirs lliures. A més, va capturar nou rebots, va recuperar dues pilotes, va rebre tres faltes i va acabar amb 26 crèdits de valoració, novament el millor jugador del matx.