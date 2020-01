L'Iberostar es desfà del Fuenlabrada i obté bitllet per al torneig del KO

L'Iberostar Tenerife es fa fort a casa i va derrotar el Montakit Fuenlabrada per assolir la classificació per a la Copa del Rei, que es disputarà a Màlaga entre el 13 i el 16 de febrer.

En la primera part hi van haver mínims avantatges per un i altre equip. Els locals culpaven els problemes físics de jugadors importants i el fet que no havien pogut entrenar al llarg de la setmana, però tot i això es van conjurar en defensa per mantenir el control del matx (37-34 al descans).

En el tercer quart l'Iberostar Tenerife va assolir una renda que acabaria sent definitiva. Una bona ratxa d'encerts des de l'exterior i un Shermadini més actiu impulsaven els illencs, que van acabar de sentenciar el rival amb dos triples seguits de Huertas.