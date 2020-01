El Manresa comença l'any amb bon peu

El Manresa, tot i començar fred, va jugar una bona primera part al Municipal de Granollers, que va quedar reflectit en dos gols, de Luque i Walter. A la segona, tot i la millora dels locals, els homes d'Andreu Peralta van saber defensar el resultat favorable.

El Manresa es desplaçava al camp d'un Granollers que no coneixia la derrota al seu camp. El conjunt local, dirigit per l'ex-entrenador blanc-i-vermell Jose Solivelles havia guanyat quatre partits i n'havia empatat quatre més. El partit va començar amb tots dos conjunts temptejant-se. Amb el pas dels primers minuts, semblava que el control de l'esfèrica era local, amb poc perill, només tímides arribades. Al minut 14, primera ocasió manresana. La pilota es passejava per l'àrea sense que ningú la rematés. Tot i això, els locals pressionaven però en cap moment ofegaven al conjunt manresà.

Amb el pas del temps res canviava. Ni uns ni altres eren capaços d'obrir la llauna, encara que cada vegada s'hi acostaven una mica més. Al minut 29, rematada clara dels del Bages a la sortida d'un córner. I a la jugada següent, gran ocasió local, sense premi. Després de la primera mitja hora de joc, els millors minuts dels bagencs. Al minut 36 arribava el premi a la insistència visitant. Luque marcava pels blanc-i-vermells. El Manresa estava jugant bé i creava ocasions per ampliar el marcador. Aquest bon joc es traduïa en el segon gol manresà. Biel centrava una pilota des de l'esquerra i Walter la rematava a plaer. Era el minut 42 i encara Pol Busquets va haver de salvar, al minut 44, un intent local de reduir diferències. Al descans, dos gols d'avantatge per als de Peralta.

A la represa, ensurt dels manresans quan van veure un gol del Granollers, que el col·legiat va anul·lar per fora de joc (min 46). Els locals van mostrar les seves credencials i van donar a entendre que no donaven res per perdut. Eren minuts de nervis, amb els manresans que defensaven com podien sense possibilitat de trenar jugades. De mica en mica, tots dos conjunts es van anar imposant i es van igualar les forces. Al minut 69, destacada ocasió per a Dani Ruiz, que va rebre una pilota que li enviava Biel i, tot sol davant del porter, la va picar un xic massa alta i la pilota s'estavellava al travesser. En la recta final del matx tots dos estaven llençats a l'atac i faltava veure qui tindria la punteria més afinada. Al min 83 va arribar el gol dels locals, obra d'Alejandro Muñoz. Quedaven set minuts més l'afegit i s'havia de defensar el resultat. Encara ambdós conjunts van gaudir d'alguna ocasió. Al final, victòria dels manresans per 1 a 2 en una segona part no tan lluïda però en la qual van saber defensar el resultat.