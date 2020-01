Prepelic i Omic lideren un Joventut que manté les seves possibilitats de disputar la Copa

El Joventut de Badalona va trencar davant l'UCAM Múrcia una ratxa de quatre victòries consecutives, i amb vuit triomfs manté esperances de classificar-se per a la Copa del Rei en una darrera jornada en la qual visitarà el València Basket de Jaume Ponsarnau.

Klemen Prepelic (31 punts) i Alen Omic (27 i set rebots) van ser els grans protagonistes del triomf dels badalonins davant un rival al qual de res li va servir l'exhibició ofensiva de Jarell Eddie (10 de 14 en triples i 34 punts) i d'Askia Booker (32 punts), i ja acumula vuit derrotes consecutives.

Carles Duran va sorprendre amb un cinc inicial que va fer aigües, amb dues bases i Buford defensant a Booker, i un parcial de 4-17 en gairebé sis minuts. Booker i Eddie es van repartir tots els punts dels murcians. Un temps mort del tècnic verd-i-negre va activar els locals, que amb un parcial de 9-0 i amb més grapa defensiva es van situar dins el partit (13-17, min 8) després de dos triples de Buford i Prepelic. L'UCAM Múrcia no podia aturar el joc coral de la Penya, amb Alen Omic implacable en la pintura, tot i que va poder aguantar els quatre punts de renda fins al final del quart (20-24).

El Joventut va aconseguir posar-se per primer cop al davant en el marcador gràcies a un triple de Kanter (29-26 min 12). Els verd-i-negres van estar encertats tant des de la línia de tres punts (amb set de nou cistelles en la primera part) com dins de la pintura, amb Omic sumant setze punts en els primers vint minuts. El pivot eslovè va conduir a la Penya fins als set punts de marge (50-43, min 18) davant un UCAM Múrcia passiu en defensa i on tan sols Booker i Eddie van estar al nivell exigible. Dues cistelles de Zisis van permetre als badalonins marxar al descans amb la seva màxima renda (54-46) després d'endossar al seu rival 50 punts en quinze minuts.

Zisis va perllongar la seva ratxa anotadora en l'inici del tercer quart per dur el seu equip per sobre dels deu punts d'avantatge (58-46, min 23). Els jugadors de Sito Alonso van reaccionar gràcies a Jarell Eddie, que amb tres triples va capgirar el marcador (62-64, min 27), fet que va obligar Carles Duran a fer tornar a Prepelic i Omic a la pista per tallar la reacció visitant. Ho va aconseguir amb dos triples consecutius de Dimitrijevic i Prepelic (74-67 al final del tercer quart).

Els verd-i-negres van recuperar els deu punts d'avantatge a l'inici del darrer període (77-67) després d'una cistella de Prepelic, i a l'UCAM Múrcia ja no li van quedar forçes per intentar tornar a entrar en el partit. Albert Ventura va estar bé en la defensa de Booker i Zisis va dirigir i anotar per tal de deixar el partit sentenciat a tres minuts del final amb el 92-79.